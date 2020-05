Buchen. (pol/mün) Ein 21 Jahre alter Mann war am Montag mit einem Mietauto unterwegs, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Der Verleiher in Buchen sei etwas "gutgläubig" gewesen, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Der Kunde hatte sich im Vorfeld mehrmals telefonisch gemeldet und angegeben, dass sein Führerschein wegen einer Fahrerlaubnis-Erweiterung bei der Behörde liegen würde. Deshalb verzichtete der Autoverleiher, sich den Führerschein vorzeigen zu lassen.

Hinterher wurde aber von der Polizei ermittelt, dass der 21-Jährige überhaupt keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.