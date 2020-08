Buchen. (pol/kaf) Ein Motorcrossfahrer hat sich am Mittwochnachmittag in Buchen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über Feldwege, Straßen und Äcker geliefert. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Polizeistreife auf einem Feldweg in der Verlängerung zum Limbacher Weg auf den Biker aufmerksam. Die Beamten wollten ihn kontrollieren und signalisierten ihm, anzuhalten. Doch der Motorcrossfahrer dachte nicht daran. Stattdessen wendete er sein Motorrad und gab Gas.

Mit hohem Tempo fuhr er zurück Richtung Buchen, auf den Limbacher Weg. Dort bog er vor dem ersten Wohnhaus am Ortseingang nach rechts auf ein Feld ab. Die Polizei musste die Verfolgung daraufhin abbrechen.

Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelte es sich um eine blaue Motorcross-Maschine. Der Fahrer trug einen weißen Motorcross-Helm und orange-blaue Endurokleidung. Weil auf dem Fluchtweg des Motorradfahrers mindestens zwei Fußgänger unterwegs waren, die eventuell auch gefährdet wurden, sucht die Polizei diese Personen nun als Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 06281-9040 beim Polizeirevier Buchen melden.