Buchen. (pol/rl) Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Sturz bei Eberstadt am Sonntagnachmittag. Der 21-jährige Aprilia-Fahrer war auf der Kreisstraße von den Tropfsteinhöhlen in Richtung Seckach unterwegs, als er am Ende einer langgezogenen Rechtskurve zu stark beschleunigte. Dabei verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad. Er streifte zunächst einen Leitpfosten und prallte am Ende samt Motorrad gegen eine Steinwand.

Der 21-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Strecke für insgesamt eineinhalb Stunden gesperrt werden.