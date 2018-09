Der Bahnhof in Buchen. Foto: Radan

Buchen. (pol/mare) Ein Mann soll am Donnerstagabend am Buchener Bahnhof an Gleis eins eine 20-Jährige sexuell belästigt haben. Das teilt die Polizei mit.

Der braungebrannte Mann soll sehr kurze graue Haare und einen Silberzahn gehabt haben. Er roch nach Alkohol, ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur mit leichtem Bauchansatz. Er bedrängte die junge Frau erstmals gegen 19 Uhr am Fahrkartenautomaten. Dabei soll er die Dame zunächst am Ellbogen ergriffen und anschließend versucht haben, sie zu küssen. Zudem machte er verbale Anspielungen.

Als die Frau sich lösen konnte, ging sie zu einer Sitzbank. Der mutmaßliche Täter soll sich dann neben die Frau gesetzt und sich mit seinem Oberkörper an sie gelehnt haben. Die 20-Jährige verließ daraufhin den Bahnhof und ging in einen nahegelegenen Imbiss. Der mutmaßliche Täter soll von zwei weiteren Männern begleitet worden sein, die allerdings abseits standen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Bereich des Bahnhofs brachte keinen Erfolg. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281/9040, zu melden.