Buchen. (pol/rl) Die Feuerwehr und die Polizei rückten am Mittwochabend zu einem Brand in der Karlsbader Straße aus. Gegen 16.45 Uhr ging ein Notruf über einen Heckenbrand ein. Die verständigte Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort eine auf vier Metern Länge brennende Gartenhecke fest. Es stellte sich heraus, dass eine 72-jährige Anwohnerin zuvor mit einem Abflammgerät Unkraut vernichtete und dabei offenbar versehentlich mit der Flamme an die Hecke kam.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei der aktuellen trockenen Witterung eine hohe Gefahr von Bränden besteht.