Buchen. (pol/mün) Wer freut sich nicht, wenn ihm eröffnet wird, dass er fast 30.000 Euro bei einem Lotteriespiel gewonnen hat? So erging es einer 63-Jährigen am Mittwoch. Die Buchenerin erhielt den Anruf einer Unbekannten, die ihr erzählte, dass sie gewonnen habe, berichtet die Polizei. Am nächsten Tag werde sich bei ihr ein Notar melden.

Dieser angebliche Notar meldete sich dann auch tatsächlich und forderte die Gewinnerin auf, die Gebühren in Höhe von 550 Euro in Form eines Sim-Kartenkaufs nachzuweisen. Erst dann könne er den Lotteriegewinn in Höhe von 28.500 Euro an sie überweisen.

Da die Buchenerin aber schon mehrfach in den Medien von solchen Betrügereien gehört hat, legte sie richtigerweise auf und meldete den Vorfall bei der Polizei.