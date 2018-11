Buchen. (pol/rl) Von einem Bus erfasst wurde eine 14-jährige Radfahrerin in Buchen am Mittwochmorgen. Der Bus hatte beim Kreisverkehr Bödigheimer Straße/Amtsstraße an einem Fußgängerüberweg angehalten, um einen Fußgänger über die Straße zu lassen.

Danach fuhr der Bus wieder an, übersah dabei aber laut Polizeibericht, dass die 14-jährige Mountainbike-Fahrerin zügig auf den Überweg fuhr. Das Mädchen wurde vom anfahrenden Bus erfasst und stürzte auf die Straße.

Die 14-Jährige wurde dabei verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die Verletzungen waren offenbar nicht allzu schwer, da sie die Klinik noch am Mittwoch wieder verlassen konnte.