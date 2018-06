Hardheim. (pol/mare) Sieben Einsatzfahrzeuge und zahlreiche Angehörige von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr zu einem Brand in einer Firma in der Industriestraße in Hardheim aus. Das berichtet die Polizei.

Dort hatten sich aus unbekannter Ursache an einer Maschine kurzzeitig Flammen entwickelt und auch die Abzugsanlage erfasst. Firmenangehörige sowie die Feuerwehr konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und Schlimmeres verhindern.

Das Gebäude musste kurzzeitig geräumt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.