Bestenheid. (pol) Ein Unbekannter hat am Donnerstag bei Wertheim eine 36-Jährige belästigt und in der Öffentlichkeit an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 6.15 Uhr auf einem Rad- und Gehweg parallel zur Bestenheider Landstraße unterwegs, als ihr der Mann entgegenkam. Weil er sich offensichtlich selbst befriedigte, wich die 36-Jährige dem Mann aus, als dieser plötzlich einen Arm um sie legte und sie an sich heran zog. Sie stieß ihn von sich und verständigte umgehend die Polizei. Der Mann ging seelenruhig weiter und spielte dabei immer noch an seinem Geschlechtsteil. Der Unbekannte war etwa 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, hatte eine muskulöse Figur, dunkle, nach hinten gekämmte Haare und eine auffällig breite Nase. Hinweise gehen an Tel. (09342) 91890.