Hemsbach. (pol/pri/rl) Drei Verletzte fordere ein schwerer Unfall an der Einmündung der Kreisstraße K 4229 zur Reichenberger Straße am Mittwochabend. Gegen 19.55 Uhr war ein 75-jähriger VW-Fahrer auf der Kreisstraße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Reichenberger Straße übersah er beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden VW Golf, sodass die beiden Autos zusammenprallten.

Die 20-jährige schwerverletzte Golf-Fahrerin wurde per Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht. Ihre beiden Mitfahrer kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Einer davon soll ebenfalls schwerer verletzt worden sein. Beide Autos wurden abgeschleppt. Es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.

Die K 4229 war im Rahmen der Rettungsarbeiten für etwa 20 Minuten voll gesperrt.