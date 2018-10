Mudau/Walldürn/Osterburken. (pol/rl) Mehrere Wildunfälle beschäftigten die Polizei am vergangenen Sonntag, 4. Januar. Zwischen Eberstadt und Bofsheim überraschte ein Reh einen 30-jährigen Auto-Fahrer, als es gegen 7.40 Uhr plötzlich auf die Fahrbahn lief. Der Wagen erfasste das Tier, dass bei dem Zusammenstoß getötet wurde. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 2000 Euro.

Am Abend kam es dann auf der Landesstraße L 518 gegen 19.50 Uhr zwischen Hettingen und Walldürn zu einem weiteren Wild-Unfall. Auch hier rannte ein Reh über die Fahrbahn und wurde dabei von einem Auto erfasst. Das verletzte Tier schleppte sich nach dem Zusammenstoß noch in ein angrenzendes Gebüsch und blieb dort liegen. Später wurde es dort vom zuständigen Jäger von seinen Qualen erlöst und getötet. Der Sachschaden am Auto lag ebenfalls bei etwa 2000 Euro.

Einige Stunden später kam es gegen 23.30 Uhr zum dritten Unfall. Schauplatz war diesmal die Landesstraße L 585 zwischen Schloßau und Seitzebuche. Auch hier rannte ein Reh über die Landesstraße, wurde von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Der Sachschaden am Wagen beträgt rund 600 Euro.