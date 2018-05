Osterburken. Auf rund 2000 Euro beläuft sich der Sachschaden, welcher bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 17 Uhr in Osterburken entstand. Eine Mercedes-Fahrerin hatte an der Kreuzung Prof.-Schumacher-Straße/Industriestraße vermutlich die Vorfahrt eines VW-Fahrers missachtet, weshalb es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Verletzt wurde niemand.