Neckar-Odenwald-Kreis. (pol) Die Polizei hatte aufgrund des Sturmtiefs "Niklas" am Dienstagmorgen in einigen Bereichen des Polizeipräsidiums einiges zu tun. Am gleichen Tag stürzte zudem auf der Strecke zwischen Buchen und Eberstadt ein Pkw-Anhänger um.

Auf der Strecke zwischen Hornbach und Hainstadt lagen drei umgestürzte Tannen auf der Fahrbahn. Ein Baum stürzte auch zwischen Reichenbühl und Hardheim um. Ebenso traf es einen Baum auf der Strecke zwischen Buchen und Hettigenbeuern. An der Bundesstraße B27 bei Waldhausen landete ein Verkehrsschild auf der Straße.

Auf den Gemarkungen Gemmingen, Billigheim, Eppingen, Werbach, Dallau-Elztal, Hardthausen am Kocher, Obrigheim, Limbach, Öhringen, Neuenstadt am Kocher, Mosbach sowie in Mudau stürzten Bäume auf die Fahrbahn und machten eine Weiterfahrt teilweise unmöglich. Auch auf der Bundesautobahn 81 bei Ravenstein, den Gemarkungen Niederstetten, Bad Rappenau und Offenau erschwerten auf der Fahrspur liegende Äste und Zweige die Durchfahrt.

Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand außerdem in Mosbach, als ein Ast auf einen Pkw fiel und diesen beschädigte.

In Eppingen lösten sich provisorisch angebrachte Hinweistafeln, während zwischen Richen und Berwangen durch Windböen umgeworfene Verkehrszeichen die Fahrbahn versperrten.

Bei Lauffen am Neckar lösten sich auf dem nahe gelegenen Feld Abdeckplanen, während in Zaberfeld ein Festzelt umgeweht wurde.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in Mosbach-Lohrbach auf der Landesstraße L 525/589, als ein Pkw gegen einen umgestürzten Baum stieß. Auch in Heilbronn musste die Polizei wegen des Sturms mehrfach ausrücken.

An einer Firma in der Etzelstraße lösten sich Dachteile und beschädigten dort mehrere Fahrzeuge, ferner lagen auf mehreren Straßen Bauzäune herum. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit nicht bekannt.

Sturmschäden wurden auch aus Hardthausen am Kocher, Kirchardt-Berwangen, Niederstetten, Wertheim, Heilbronn, Öhringen, Obersulm gemeldet. Die Höhe der entstandenen Sachschäden lasse sich noch nicht beziffern, so die Polizei.

Über etwaige verletzte Personen war bei Redaktionsschluss nichts bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass es noch weitere Schäden gab, die jedoch nicht gemeldet wurden.

Auch Forstminister Alexander Bonde warnte: "Wälder sollten bei stürmischen Windböen nicht betreten werden. Auch in den kommenden Tagen ist aufgrund des Sturmtiefs Niklas bei Waldbesuchen erhöhte Vorsicht geboten", sagte Bonde gestern in Stuttgart. Durch den Sturm abgebrochene, in den Gipfeln der Bäume lose hängende Äste können auch bei leichtem Wind plötzlich herunterfallen. Ebenso können vorgeschädigte Bäume oder Äste plötzlich brechen und herabstürzen.