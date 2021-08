Weinheim. (RNZ) Im neuen Logo der Weinheimer Zweiburgenschule tanzen zwei Kinder zwischen der Windeck und der Wachenburg. Sie sind unterschiedlich groß und bunt, aber sie hüpfen gemeinsam, wirken beschwingt und glücklich. Die beiden Schulleiterinnen, Jutta Wirth und Karin Backmeyer, waren begeistert vom neuen Logo: Glücklich und gegenseitig wertschätzend in ihrer Unterschiedlichkeit sollen sich die Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-Grundschule und der Johann-Sebastian-Bach-Schule begegnen, wenn sie zum Schuljahresbeginn unter einem Dach der neuen Zweiburgenschule zusammenrücken.

In akribischer Detailarbeit haben Lehrkräfte beider Schulen ein jeweils passendes Ganztagskonzept entworfen, heißt es in einer städtischen Mitteilung. In der Grundschule bietet dies eine innovative Rhythmisierung für alle Erstklässler, und es lässt den bisherigen Halbtagskindern die Wahl, an einem auf sie zugeschnittenen Ganztag teilzunehmen. Ebenso haben die Kinder der Grundstufe des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) die Wahl, ein eigens für sie erstelltes Ganztagskonzept zu nutzen.

Aus einem Füllhorn spannender AG-Angebote können die Zweit- und Drittklässler wählen: Trampolinspringen, Zirkus, Hip-Hop, Outdoor, Forschen, sogar "Runterkommen" heißt eine AG als Ausgleich zum Unterricht – um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

Es sind mehr als 30 AG-Angebote, bei denen beide Schulen überwiegend mit Weinheimer Vereinen und Organisationen zusammenarbeiten, viel mit den Sportvereinen, aber auch zum Beispiel mit der Musikschule, dem Stadtjugendring, dem Verein "Landerlebnis" und der Gesellschaft für Umweltbildung.

Diese Aktivitäten sind Teil des ausgefeilten pädagogischen Ganztagskonzepts, das für beide Schulen jeweils Unterschiede aufweist, aber grundsätzlich eine ausgewogene Abwechslung zwischen Lernphasen, Ruhe- und Bewegungsphasen bietet, heißt es in der Mitteilung weiter. Was für den Bildungsstandort Weinheim typisch ist: Das Bildungsamt, bei dem auch die Weinheimer Bildungskette angesiedelt ist, versteht seine Schulträgeraufgabe auch als Koordinator und Begleiter bei pädagogischen Fragen, zumal ein Merkmal der neuen Schule ein Ganztagsangebot ist, bei dem die Stadt und die Schulen eng kooperieren, schreibt Stadtsprecher Roland Kern.

Carmen Harmand und Tim Scheil, Abteilungsleiter "Schulen" im Fachamt, gehören der Steuerungsgruppe ebenso an, wie die Schulleitungen. Diese Kooperation hat im Kontext der neuen Schule übrigens eine gewisse Tradition, denn schon im Jahr 2008 hat ein groß angelegter Moderationsprozess begonnen, der letztlich zu dieser Art von Schule an diesem Standort geführt hat. Diese Sorgfalt merkt man dem Konzept jetzt an, findet Carmen Harmand.

Die rund 400 Schülerinnen und Schüler der Grundschule und des Sonderpädagogischen Beratungszentrums mit Förderschwerpunkt Lernen werden an der Zweiburgenschule einen ausgefüllten und abwechslungsreichen Schultag von 8 bis 15 Uhr verbringen, inklusive Mittagessen und Lern-Übe-Zeiten sowie einer individuellen Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bedarf. Es wird ein ganzheitliches Betreuungsangebot geben, das die pädagogische Qualität eines Hortes aufweist. Das kommunale Team vor Ort wird – inklusive der Begleitung des Mittagsbands - von rund 15 Mitarbeiterinnen gebildet, darunter sind vier pädagogische Fachkräfte auf drei Vollzeitstellen, Teamleiterin ist Inga Wagner.

Alle gemeinsam konnten sich jetzt schon einmal im neuen Schulgebäude umsehen. Wie Harmand und Scheil waren auch die Betreuerinnen vom neuen Raumangebot begeistert. Auch Harmand bescheinigt: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den beiden Schulen den Ganztag der Zweiburgenschule für die Kinder pädagogisch zu gestalten. Die Architektur schafft hierzu beste Voraussetzungen." Doch vorher muss noch umgezogen werden. Lehrkräfte, Sekretärinnen, Hausmeister, Schulsozialarbeiterinnen, Hortpersonal und die Grundschulbetreuerinnen sind fleißig am Packen. In den Sommerferien rollen dann die Lkw der Umzugsfirmen an. In der letzten Ferienwoche wird ausgepackt und alles an Ort und Stelle gebracht, damit die Schülerinnen und Schüler ihr Gebäude zum Schulstart in Beschlag nehmen können.