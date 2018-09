Weinheim. (RNZ) Im Sommer 2019 wird für Weinheim verkehrstechnisch vieles neu sein: Die RNV-Haltestelle "Hauptbahnhof" (Luisenstraße) wird dort liegen, wo sie hingehört - direkt oberhalb des Hauptbahnhofs auf der Westseite der Bundesstraße B3, barrierefrei angebunden.

Die Linie 5 fährt auf einem Grüngleis leiser und zügiger als bislang über die Mannheimer Straße. Diese bekommt zudem eine neue Decke. Der Postknoten, welcher B3, Bahnhofstraße, Mannheimer Straße und die Bahnhofseinfahrt regelt, wird mit neuen Ampeln ausgestattet.

Aber bis dahin - und das gesteht auch die Stadt in ihrer diesbezüglichen Mitteilung ein - brauchen die Verkehrsteilnehmer "ein bisschen Geduld". Die Arbeiten, die 40 Wochen dauern, haben jetzt begonnen. Die RNV als hauptsächliche Trägerin der Maßnahme hat am Montag mit den Arbeiten an demjenigen Hang angefangen, an dem die Haltestelle künftig liegen soll.

Im Zuge dieser Arbeiten ist das Linksabbiegen von der B3 auf die "Mannheimer Brücke" und in Richtung Autobahn bis Montag, 1. Oktober, nicht möglich. Die Ampeln auf dem Postknoten, deren System ohnehin in die Jahre gekommen ist, werden im Moment durch Provisorien ersetzt. Das wird auch so bleiben, wenn es ab Montag, 8. Oktober, an die Erneuerung der Gleise geht.

Wichtig zu wissen: Die Zufahrt zur Innenstadt sowie der Weg aus der Stadt über die Mannheimer Straße werden für Autos stets befahrbar sein. Nur die RNV-Linie 5 kann in der Zeit der Gleisarbeiten nicht durch diesen Teil Weinheims fahren und wird durch Busse ersetzt.

Die Ampelschaltung ist aber wichtig, um den Verkehrsfluss zu gewährleisten. "An den ersten beiden Tagen lief dabei nicht alles rund, aber die Ingenieure des Weinheimer Tiefbauamts haben ein wachsames Auge und beobachten den Verkehr ständig", heißt es.

Offenbar ist die reibungslose Regelung des Postknotens kein ganz einfaches Unterfangen, da hier zwischen der RNV, den Verkehrsplanern und den Programmierern der Ampel-Software vermittelt werden muss. So fiel am Dienstagmittag auf, dass sich der Verkehr auf der Mannheimer Straße stärker staut, als es eigentlich sein muss.

Der zuständige Tiefbau-Ingenieur bemerkte den Fehler: Die Ampel schaltet dank einer Kamera dynamisch. Eigentlich nicht schlecht. Doch leider hatte die Anlage zu viele Leerräume registriert, weil Autofahrer in der Schlange beim Anfahren große Lücken lassen. Folglich schaltet die Ampel auf Rot, weil sie keine weiteren Autos erkennt.

Der Ingenieur setzte sich dafür ein, dass die entsprechende Frist um einige Sekunden erhöht wurde. Ebenso soll die "Maximalgrünphase" von Westen aus verlängert werden - dort erkennt man das Nadelöhr am besten. "Innerhalb kurzer Zeit war die Lage entschärft", teilt die Stadt mit. Die kommende Baustelle in der Mannheimer Straße wird aber vor allem dadurch kompliziert, weil es viele kleine Abschnitte gibt. Die Ampelschaltung müsse ständig neu geprüft werden, heißt es.