Auch zu Beginn des kommenden Jahres sind, wie hier 2018 in Herz-Jesu, wieder bis zu 170 Helfer - manche in mehreren Gemeinden - bereit, beim "Weinheimer Mittagstisch" ein Zeichen der Mitmenschlichkeit zu setzen. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Sieben Wochen lang, täglich von Montag bis Samstag, ein kostenfreies warmes Mittagsessen für bedürftige Menschen, die satt werden und Gemeinschaft erleben: Diese Ziele verfolgt seit 20 Jahren der konfessionsübergreifende "Weinheimer Mittagstisch", gebildet aus den Mitgliedern der "Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen" (ACK).

Als Gäste kommen Menschen jeden Alters und aus dem ganzen Umland, viele von ihnen regelmäßig. "Auch Kinder und Jugendliche sind dabei", machen Christine Gassmann und Gertrud Oswald deutlich. Sie organisieren das Angebot des am 7. Januar 2019 erstmals gedeckten "Jubiläums-Mittagstischs" und stecken derzeit mitten in den Vorbereitungen.

Der 20. Weinheimer Mittagstisch startet am Sonntag, 6. Januar 2019, 10 Uhr, in der Evangelischen Stadtkirche mit einem Gottesdienst. 7. bis 12. Januar: Liebenzeller und Kath. Gemeinde Herz Jesu, Johannisstraße 9. 14. bis 19. Januar: Ev. Gemeinde a.d. Peterskirche, ebenfalls Herz Jesu. 21. bis 26. Januar: Kath. Gemeinde St. Marien, Forlenweg 5. 28. Januar bis 2. Februar: Ev. Johannisgemeinde, Hauptstraße 127. 4. bis 9. Februar: Ev.-Freikirchliche Gemeinde, Waidallee 2. 11. bis 16. Februar: Kath. Gemeinde St. Laurentius, Rote Turmstraße 1. 18. bis 23. Februar: Ev. Gemeinde in der Weststadt, Gemeindezentrum am Ulmenweg.

Für alle Beteiligten sei klar, dass man den Menschen, die hierherkommen, zusätzlich weiterführende Hilfe leisten müsse, so Oswald. Denn wenn das Grundbedürfnis nach Essen erst einmal gedeckt sei, hätten die Menschen auch wieder Platz im Kopf, um sich Gedanken zu machen, was in ihrem Leben gerade nicht so läuft: "Das ist unser zusätzliches Anliegen", ergänzt Gassmann. "Die Menschen wieder in die Gesellschaft hineinzubekommen, aus der sie herausgefallen sind." Wertvolle Hilfestellung leisten hierbei unter anderem das Diakonische Werk, die Caritas und deren Wohnungslosenhilfe.

Am bewährten Rahmen des Mittagstischangebots ändert sich nichts. Ab 10 Uhr gibt es jeweils Kaffee, Tee und ein Frühstück, ab 12 Uhr gibt es in den Gemeindehäusern der beteiligten katholischen, evangelischen und freikirchlichen Gemeinden jeweils Suppe, Hauptgericht und Nachspeise. "Und wer möchte, darf sich auch noch ein vorbereitetes Proviantpäckchen fürs Abendessen mitnehmen."

Auch diesmal sind wieder bis zu 170 Helfer - manche in mehreren Gemeinden - bereit, auf diese Weise ein Zeichen der Mitmenschlichkeit zu setzen. Das über die Jahre hinweg große ehrenamtliche Engagement für den Mittagstisch unterstreiche, dass viele an der Linderung von Not inmitten von großem Reichtum im Land mithelfen wollen, lobt das Organisatorenduo.

Zwischen 70 bis 100 Frauen und Männer nutzen täglich das Angebot. Im vergangenen Jahr wurden während der siebenwöchigen Mittagstischzeit 3145 "Erstessen" ausgegeben. "Mit Nachschlag" waren es sogar 4890 Portionen. Zusätzlich wurden 2709 Vespertüten zum Mitnehmen gepackt.

Auf Anhieb war im vergangenen Jahr auch das Angebot einer Friseurin eingeschlagen, kostenlos Haare zu schneiden. 17 Frauen und Männer nutzten die Gelegenheit. Diese "das Selbstwertgefühl stärkende Aktion" soll 2019 an jeweils zwei Terminen in Herz Jesu und in der Peterskirche wiederholt und um eine Fußpflegerin erweitert werden.

Wertvolle Unterstützung erfährt der Mittagstisch, der im vergangenen Jahr mit dem Rolf-Engelbrecht-Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde, durch viele Weinheimer Unternehmen und Firmen, vom Tafelladen "Appel & Ei" über Bäckereien und Metzgereien bis hin zum Getränkehandel Müller, der die Getränke kostenlos spendiert. "Auf finanzielle Hilfe sind wir dennoch auch weiterhin angewiesen", sagt Oswald, die auch für 2019 auf Unterstützung aus der Bevölkerung hofft.

Das Jubiläum "groß zu feiern", ist nicht angedacht. "Eigentlich ist es traurig, dass es in unserer Wohlstandsgesellschaft so viele Bedürftige gibt", sagt Gassmann. Anstelle einer Feier ist deshalb am 10. Januar ein Themenabend vorgesehen, der die Ursachen von sozialem Abstieg sowie die Frage, "Was können wir tun, um nachhaltig zu helfen?" zum Gegenstand von Gesprächsrunden macht. "Wir wollen wachrütteln und auf die Thematik aufmerksam machen", sagt Oswald.

Es sei ein schönes Gefühl zu merken, dass die von Herzen geleistete Hilfe tatsächlich dankbar angenommen wird. "Wenn man dann von Schicksalsschlägen hört, durch die mancher der Gäste in diese Situation geraten ist, und erlebt, wie nahe Glück und Unglück beieinander liegen, wird man ganz still und nachdenklich", so das Fazit einer ehrenamtlichen Helferin. "Mittagstisch-Fahrplan"