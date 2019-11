Während am Postknoten Bagger und Planierraupen rollten, entdeckten die Weinheimer ihre neuen Geschäfte oder erfreuten sich an den Aktionen der etablierten Händler. Foto: Dorn

Von Nadine Rettig

Weinheim. Für Autos gab es am Weinheimer Postknoten am Wochenende kein Durchkommen. Um die Bauarbeiten ein großes Stück voranzutreiben, war dieser vollständig gesperrt worden. Auf der Umleitungsstrecke standen die Autofahrer am Samstagmittag Schlange. Bequemer hatten es diejenigen, die auf das Angebot der RNV zurückgriffen und die kostenlose Verbindung der Linie 5 zwischen Heidelberg und Viernheim nutzten. Diese verkehrte am Samstag.

Und so tat weder die Sperrung des Postknotens noch der immer wieder einsetzende Nieselregen dem bunten Treiben in Weinheims Einkaufstraße keinen Abbruch. Ein Grund dafür waren auch verschiedene Aktionen, mit denen die Stadt und der Einzelhandel Kunden und Gäste für die lange Bauphase am Postknoten entschädigen wollten. Unter dem Motto "Shoppen bis der (Post-)knoten platzt" gab es ein buntes Programm für Groß und Klein zu entdecken.

In der "Weinheim Galerie" begeisterten Kinderclownin "Julchen und ihre Zaubermäuschen" mit ihren Tricks. Sie sorgte nicht nur bei den Kindern für große Augen und staunende Gesichter. Wer den Samstagnachmittag in der Zweiburgenstadt lieber zum Schlendern und Einkaufen nutzte, war bei Weinheims Einzelhändlern genau richtig. Denn die Händler im Verein "Lebendiges Weinheim" lockten ebenfalls mit einem vielfältigen Angebot.

Eine von ihnen war Silvia Mayer, die sich für die Kunden in ihrer Buchhandlung "Schäffner" etwas Besonderes hatte einfallen lassen. Neben einem Glas Sekt gab es für die Kunden die Möglichkeit, mehr über das Buch "Sanftes Heilen" zu erfahren. Von der Autorin persönlich. Cordula Stark, die in Weinheim das Hotel "Goldener Pflug" betreibt, stand den Interessierten Rede und Antwort. "Es ist eine schöne Geste, die Leute mit einer solchen Aktion dafür zu belohnen, dass sie die Bauphase durchgehalten haben", lobte Stark. Gerade da sie selbst auch das Hotel führt, wisse sie um die Konsequenzen, die die Bauarbeiten rund um den Postknoten nach sich ziehen. "Wir haben uns immer bemüht, die Gäste bei Laune zu halten", erklärte Stark, doch oft sei dies in Anbetracht der Verkehrssituation nicht einfach gewesen.

Auch Mayer freute sich, mithilfe der Aktion etwas gute Stimmung verbreiten zu können. "Man kann die Sperrung jetzt noch mal als letztes Aufbäumen und mit einem Augenzwinkern sehen", fand sie. Sie hob die Geduld der Weinheimer hervor: "Die haben das die ganze Zeit über toll gemacht." Und die Aktion kam an. "Es waren schon viele Gesichter da, die nicht zu den Stammkunden gehören." Doch nicht bei jedem Weinheimer konnten die bunten Aktionen den aufgestauten Baustellen-Frust überdecken.

Während am Windeckplatz das Duo "Die Schultzes" für fröhliche Klänge sorgte und sich die Besucher bei einem Becher Erbsensuppe wärmten, machte so manch einer seinem Ärger Luft. "Dass viele der Einzelhändler langsam anfangen zu meckern, kann ich verstehen", fand ein Weinheimer. Die Stadt sei schon seit viel zu langer Zeit schlecht zu erreichen. Zudem bemängelte er, dass die Sperrungen oftmals schlecht kommuniziert und ausgeschildert worden seien. Dass man bis direkt zu der Sperrung fahren könne und vorher nicht klar abgeleitet werde, sei ein Unding. "Die Umfahrungsmöglichkeiten sind für Nicht-Ortsansässige nicht klar ersichtlich."

Doch an diesem Wochenende drehte sich nicht alles um den Postknoten. Auch im Karlsberg-Carré gab es Aktionen, denn dort gingen gleich zwei neue Geschäfte an den Start. Daniela Lehr wagte mit der Eröffnung ihrer Kosmetikhandlung "natürlich hautnah" den Sprung in die Selbstständigkeit. 25 Jahre habe sie in einer Parfümerie gearbeitet, nun wolle sie sich mehr auf Naturkosmetik und Produkte fokussieren, hinter denen sie selbst zu 100 Prozent stehe, erklärte sie.

Auch das Optikgeschäft "Perspektive Augenoptik" eröffnete den neuen Standort. Hier habe er einen ebenerdigen Zugang, was ihm besonders wichtig sei, da er auf Fachberatung für Sehbehinderte spezialisiert sei, erläuterte Inhaber Uli Groß den Wechsel ins Carré.