Der Clown tritt bei McDonalds weiter in den Traditionsfarben Knallrot und Knatschgelb auf. In vielerlei anderer Hinsicht erleben die Besucher nun eine neue Form von Gastronomie. F.: Kreutzer

Weinheim. (keke) Roter Teppich für Ronald McDonald und seine (Ehren-)Gäste bei der Wiedereröffnung des nach modernsten Gesichtspunkten umgestalteten Schnellrestaurants an der Bergstraße 31: Nach den in nur zehn Tagen reiner Bauzeit abgeschlossenen, gut eine halbe Million Euro teuren Umbauarbeiten zum "Restaurant der Zukunft" starte die Gastronomie jetzt "in eine neue Ära" und biete ein "vollkommen neues Restaurant-Erlebnis", so Franchise-Nehmer Günther Blanke und Bezirksleiter Oliver Maier.

Neue Technik, neues Design, neue Jobs: Die Kernpunkte der Neugestaltung sollen auf Digitalisierung und Individualisierung beruhen, gepaart mit Familienfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Heißt zum Beispiel: Kaffee und Cappuccino gibt es ab sofort in Porzellantassen. Verändert wurde aber auch das Küchenkonzept: Möglich ist nun digitales Bestellen, es gibt einen Tisch-Service, und Burgerfreunde können ihre Leibspeise bereits am Morgen genießen. Umgekehrt bekommt man den Frühstücksklassiker McMuffin Bacon & Egg nun den ganzen Tag lang.

Auf digitalen Menüboards gibt der Gast seine Bestellung bequem über einen Touchscreen auf und bezahlt bargeldlos. "Die unterschiedlichen Bestellpunkte verkürzen die Wartezeiten an der Kasse", erklärt Blanke, der außer in Weinheim noch vier weitere McDonalds-Restaurants in Lampertheim, Viernheim und Worms (dort zweimal) betreibt - und insgesamt 200 Mitarbeiter, davon allein 43 in Weinheim, im Drei-Schicht-System beschäftigt. Restaurantleiterin ist Stefanie Umhey.

Als weitere Innovation des "digitalen Livestyle" überrascht Blankes bundesweit 349. "Restaurant der Zukunft" mit seinem auf modernster IT-Infrastruktur basierendem Tisch-Service. Dank eines Bluetooth-Chips werden die Sitzplätze der Gäste geortet und die frisch zubereiteten Produkte direkt an den Tisch gebracht: "Eine Revolution."

"Warmhaltetheken gehören der Vergangenheit an", sagt Blanke und lacht: "Unser Ziel ist ein Mehr an Flexibilität, ohne die Vorzüge unseres bisherigen schnellen und effizienten Systems aufzugeben." Das bisherige Equipment und 40 Kubikmeter Bauschutt sind dagegen in fünf Containern gelandet.

Mehr als drei Kilometer Duplex-Datenkabel wurden neu verlegt. Neben dem Bestellsystem erlebte das Küchen- und Produktionskonzept eine einschneidende Veränderung. Unter der Devise "Mach deinen Mäc!" erhält jeder Gast die Möglichkeit, seine Burger nach eigenem Geschmack zu verfeinern. "Der BigMac kann mit zusätzlichen Patties, der McChicken Classic mit Bacon oder der McRib mit Jalapenos garniert werden", umschreibt Blanke die aktuelle Produktplattform als "Burger-Bewegung" und "Demokratisierung von Qualität". Das im hellen "Generation Expression" gestaltete Restaurant weist 104 Plätze auf. Weitere Sitzmöglichkeiten bietet die Außenterrasse. Die Familien-Freundlichkeit mit separatem "Kindergeburtstagstisch zum Feiern mit Freunden" zeigt sich mit Wandspielen und Tablet-PCs.