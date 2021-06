Weinheim. (web) Empörte Zuschriften an die Zeitungen, vehemente Beschwerden im Gemeinderat, mehr und mehr Unterschriften: Weinheimer Bürger machen gegen die neuen – beziehungsweise die Durchsetzung bestehender – Regelungen am Waidsee mobil. Die GAL-Fraktion im Gemeinderat hat nun reagiert. Man wolle einen Anlauf wagen, um die Konflikte zu befrieden, teilen die lokalen Grünen mit. Sie haben Anträge bei OB Manuel Just eingereicht, mit deren Hilfe sie eine großzügigere Öffnung des Strandbads durchsetzen wollen. Auf diese Weise solle die Stadt unter anderem bisherigen Wildschwimmern, aber auch Stammkunden des Strandbads entgegenkommen. Letztere kamen in dieser Saison bislang nicht an Dauerkarten.

"Wir können und wollen diesen Interessenkonflikt der Verwaltung und des Gemeinderats mit erheblichen Teilen der Bürgerschaft nicht ignorieren", teilt die größte Fraktion mit: "Wir räumen selbstkritisch ein, dass wir das in diesem Umfang und mit dieser Schärfe nicht erwartet hatten. Klar ist aber, dass dieser Streit einem guten Miteinander in Weinheim abträglich ist. Deswegen wollen wir mit Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern nach Lösungen suchen", so Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kramer.

Stadtrat Uli Sckerl betont, dass mit der seit Montag gültigen neunten Corona-Verordnung des Landes und der derzeitigen Inzidenzstufe eins im Rhein-Neckar-Kreis die Zahl der Strandbadbesucher keinen Beschränkungen mehr unterliegen muss. Das könne zur Entspannung beitragen. Darüber hinaus stellt sich die GAL eine Reihe von Maßnahmen vor, die insbesondere Familien und den "Gesundheitsschwimmern" entgegenkommen. Uli Sckerl weiter: "Wir schlagen konkret die Einführung einer Kurzschwimm-Karte als Angebot an die Schwimmerinnen und Schwimmer vor, die in den letzten Jahren außerhalb des Strandbads geschwommen sind". Das Kurzticket solle in einer ersten Version noch für den letzten Abschnitt der Badesaison 2021 eingeführt werden und dazu berechtigen, das Strandbad für maximal eine Stunde zum Zweck des "Gesundheitsschwimmens" zu nutzen. Der Preis müsse diesem eng begrenzten Zweck angemessen sein. "Es ist dabei zu klären, ob es die Kurzschwimm-Karte ausschließlich als Dauerkarte geben soll oder ob sie auch durch ein Tagesticket ergänzt werden kann", heißt es weiter.

Verwaltung prüft Angebote außerhalb regulärer Bade-Zeiten

Denn der Konflikt sei nicht ohne Einbeziehung des "Gesundheitsschwimmens" zu klären. Die Stadt habe sich in der Haftungsfrage beim Schwimmen außerhalb des Strandbadbereichs rechtlich festgelegt. "Ich kann den Oberbürgermeister ja nicht per Beschluss dazu zwingen, seine Rechtsauffassung zu ändern und die Haftungsfrage weniger streng zu sehen", so Sckerl. Deshalb komme man einander entgegen.

Stadtrat Stefano Bauer erläutert weitere von der GAL angedachte Maßnahmen. Dazu gehöre die Einführung einer Dauerkarte, insbesondere für Familien und für die restliche Saison. Der nächste Schritt wäre die Rückkehr zum Vor-Corona-System der Dauerkarten, von der Saison 2022 an. Bauer: "Wir legen auch großen Wert auf die Verwirklichung des Vorschlags des Stadtjugendrings, Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien in einem noch zu bestimmenden Umfang freien Eintritt zu gewähren".

Darüber hinaus will die GAL eine längere Betriebszeit des Freibads, damit auch nach Ende des offiziellen Badebetriebs ein kontrollierter Zugang zum Strandbad und in Zusammenhang mit der "Kurzschwimmkarte" das kurzzeitige Schwimmen möglich wird. "In der Summe sprechen wir uns für Maßnahmen und Beiträge aus, um den Konflikt zwischen der Stadt und den zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten die sogenannte Schweinebucht zum Schwimmen genutzt haben, zu überwinden", so Fraktionschefin Kramer zu den bis vor Kurzem geduldeten Wildschwimmern: "Wenn alle Beteiligten guten Willen und Kompromissbereitschaft mitbringen, ist das möglich. Wir wollen keinen Dauerstreit am Waidsee."

OB Just antwortete postwendend. Die Verwaltung prüfe bereits weitere Möglichkeiten, um der Bürgerschaft vor der regulären Öffnung und nach der regulären Schließung des Strandbads vergünstigte oder kostenlose Schwimmangebote machen zu können. "Dies würde allerdings zwangsläufig mit einem erhöhten Personaleinsatz einhergehen, welcher sichergestellt werden muss", so der Oberbürgermeister. In die Überlegungen inbegriffen sei auch die Überprüfung, inwieweit die neue Coronaverordnung der Verwaltung weitere Spielräume im Strandbad ermöglicht. Wovon er und seine Fachleute nicht abrücken können, sei das Wildbade-Verbot außerhalb des Strandbads.