Die AC-Funktionäre Thomas Schulz, Silke Baur, Vera Battenberg und Matthias Hörr (v.l.) führten die Presse durch die Räume, die der Verein nun umbauen und neu ausrüsten will. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Dass es in den Kreisen frustrierter Mitglieder rumort, war spätestens im Verlauf der außerordentlichen Delegiertenversammlung des Athletik Club (AC) 1892 Weinheim Ende März deutlich geworden. Damals hatte eine von der Vorstandschaft vorgeschlagene Satzungsänderung zwar mehr Ja- als Nein-Stimmen erhalten, die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit aber um vier Stimmen knapp verfehlt.

Mit der Satzungsänderung hätten das "Element der Mitsprache und der Kompetenzen der Abteilungsleiter" ausgehebelt und wichtige Befugnisse der Ehren- auf Hauptamtliche übertragen werden sollen, argumentieren die Gegner der Änderung: Den Mitgliedern und Delegierten würden fast alle Mitspracherechte genommen. Die Kritiker befürchteten sogar, dass der Vorstand mithilfe einer novellierten Satzung schalten und walten könne, wie er will. AC-Vorsitzender Thomas Schulz kündigte daraufhin an, bei der turnusgemäßen Neuwahl des Vorstands im kommenden Jahr nicht mehr zu kandidieren. Er wolle aber weiter im Vorstand mitarbeiten.

Derweil soll beim AC weiter trainiert werden, unter anderem mit Schwerhanteln. Foto: Kreutzer

Offenbar hatte sich der Eklat schon Vorfeld der Delegiertenversammlung im Frühjahr abgezeichnet. Die Presse war ausdrücklich nicht eingeladen - was bei weniger kontroversen Veranstaltungen des AC aber stets der Fall war. Dieses Verhalten bedauere man im Nachhinein, räumten Vorsitzender Schulz und Geschäftsführer Mathias Hörr im Gespräch mit dieser Zeitung ein.

Im Verlauf eines Pressegesprächs äußerten sie sich nun auch inhaltlich: Mit der angestrebten, aber vorerst gescheiterten Satzungsänderung wolle der Vorstand den Verein neu und zukunftsweisend aufstellen, so Schulz. Dies hätten die Mitglieder nicht goutiert: "Manche haben offensichtlich nicht verstanden, dass die angestrebten Veränderungen im Fitnessbereich zwingend erforderlich sind, um auf dem Markt bestehen zu können." Allein dies stelle Ziel und Inhalt der erneuerten Satzung dar.

Derweil soll beim AC weiter trainiert werden, unter anderem mit Schwerhanteln. Foto: Kreutzer

Angesichts der Millioneninvestition für einen Erweiterungsbau des AC-Sportgebäudes an der Waidallee müsse der Vorstand auch über die entsprechenden Weisungsrechte verfügen. Ohne eine neue Satzung werde die Vorstandschaft die damit verbundenen finanziellen Risiken vorerst nicht eingehen. Dreieinhalb bis vier Millionen Euro sollten in das Projekt investiert werden, eine Million Euro hatte zuvor bereits die Hector-Stiftung als Förderung zugesagt. Auch vom Badischen Sportbund war ein Zuschuss zu erwarten. Der erste Spatenstich hätte im März oder April erfolgen sollen (siehe Hintergrund).

Statt die bisherigen Pläne weiterzuverfolgen, startete der AC vor zwei Wochen mit dem 300.000 Euro teuren Umbau des zu klein gewordenen Fitnessstudios. Weitere 200.000 Euro sind zur Anschaffung moderner Trainingsgeräte in den AC-Haushalt eingestellt, unter anderem für das Herz-Kreislauf-Training. Hinzu kommen Langhantelstationen und Heber-Plattformen. Vier professionelle Trainer, die ein sport- und trainingswissenschaftlich ausgerichtetes Studium absolviert haben, sowie fünf weitere Übungsleiter sollen sich zusätzlich um die Betreuung der AC-Mitglieder kümmern. Finanziert wird das Vorhaben allein aus den Rücklagen des Vereins.

Das Ergebnis der jetzigen Arbeiten könne der AC später eins zu eins in einen künftigen Erweiterungsbau integrieren, so Schulz, Hörr, und Sport-Vorstand Silke Baur beim Baustellenrundgang. Der Verein habe den Umbau lediglich vorgezogen, um die Trainingsbedingungen möglichst zeitnah verbessern zu können. Hierzu zählen unter anderem eine Veränderung der Raumaufteilung, ein einheitliches Raumdesign, das Verlegen neuer Schwingböden sowie ein modernes Lichtsystem. Bis November sollen die Arbeiten fertig sein. Bis dahin wird ein Teil der weiter nutzbaren Trainingsgeräte in "Halle 1" ausgelagert.

Mittlerweile gehe man davon aus, dass sich die Stimmung unter den Mitgliedern aufgehellt hat, so das Führungsquartett übereinstimmend. Auch wenn einige wenige ACler aufgrund ihrer Frustration den Verein verlassen hatten, gebe es "definitiv keine Austrittswelle". Seit Jahresbeginn habe man sogar rund 600 Neueintritte verzeichnet. In einer Gemeinschaft gebe es eben immer Menschen, die sich gegen Veränderungen sträuben und "Routinen" lieben. Der Vorstand aber müsse das "große Ganze" im Blick behalten und die dafür erforderlichen Weisungsrechte auch in der Vereinssatzung verankern.

Hintergrund Hintergrund ACW > Eigentlich sollte der Erweiterungsbau im AC-Sportpark mit seinen 53 Metern Länge, 24 Metern Breite sowie seinen zwei Stockwerken längst in vollem Gange sein. Die Fertigstellung des Gebäudes auf dem Freigelände westlich des bestehenden Fitnessstudios war für Sommer 2020 ins Auge gefasst. > Mit dem Erweiterungsbau verbunden war unter anderem [+] Lesen Sie mehr Hintergrund ACW > Eigentlich sollte der Erweiterungsbau im AC-Sportpark mit seinen 53 Metern Länge, 24 Metern Breite sowie seinen zwei Stockwerken längst in vollem Gange sein. Die Fertigstellung des Gebäudes auf dem Freigelände westlich des bestehenden Fitnessstudios war für Sommer 2020 ins Auge gefasst. > Mit dem Erweiterungsbau verbunden war unter anderem das Ziel, die Qualität des Angebots zu verbessern und auszuweiten. Hierzu gehört, dass sich die Fläche des Studios fast verdoppelt hätte: von derzeit 715 auf 1235 Quadratmeter. Auch die Gewichtheber hätten mehr Platz bekommen. Standen ihnen bis jetzt etwa 75 Quadratmeter zur Verfügung, so wären es ab dem kommenden Jahr - gemeinsam mit Räumen für den Kraft-Dreikampf - rund 230 Quadratmeter gewesen. > Von der Erweiterung partizipiert hätten auch das Indoor-Cycling sowie die Box- und die Gymnastikabteilung. (keke)

[-] Weniger anzeigen

Bei einer Zahl von aktuell 8012 Mitgliedern im Alter zwischen 16 und 97 Jahren sei die Arbeit auf Dauer nicht auf ehrenamtlicher Bais zu stemmen, verdeutlicht AC-Geschäftsführer Hörr. Auch der zweitgrößte Weinheimer Sportverein, die TSG 1862, habe die Leitung ihres Fitnessstudios von Beginn an in die Hände Hauptamtlicher gelegt.

"Götz trat nicht wegen Satzung zurück"

Vera Battenberg leitet seit 2017 das Fitnessstudio, Christina Krinke-Trabold den Bereich Gesundheitssport. Damit sind die beiden größten, rund 3100 und annähernd 1700 Mitglieder zählenden Abteilungen hauptamtlich besetzt. Die in fast 160 Jahren seines Bestehens aufgebaute Identität des Vereins, der seine Wurzeln im Gewichtheben hat, gebe man damit aber nicht auf, so Schulz und Hörr. Wer glaubt, der AC entwickle sich zu einem Fitness-Dienstleister, der irre.

Allerdings hat sich in der vergangenen Woche eine weitere Baustelle aufgetan. "Völlig überraschend", so Schulz und Hörr, ist der bisherige Zweite Vorsitzende, Thomas Götz, aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Götz habe sich durch sein herausragendes Engagement rund um den Athletik Club verdient gemacht. Mit der gescheiterten Satzungsänderung habe der Rücktritt indessen nichts zu tun, betonen die verbliebenen Vorstände. Götz sei ein Verfechter der Satzungsänderung gewesen. Sein Ausscheiden aus dem Vorstand sei ein "Verlust, den alle bedauern".