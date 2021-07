Von Philipp Weber

Weinheim. Wälder, Wiesen, Häuser – und dazwischen ein Bad: Das Gelände des Weinheimer Waldschwimmbads im Gorxheimer Tal hat etwas von einem kleinen Urlaubsparadies im Mittelgebirge. Doch die Vertreter der TSG Weinheim und der Volksbank-Weinheim-Stiftung standen am Donnerstagvormittag nicht am Beckenrand, um Odenwald-Atmosphäre zu schnuppern. Der Öffentlichkeitstermin mit "Recht auf Nasswerden" drehte sich um ein ernstes Anliegen: Mithilfe des Schwimmprojekts "Nessie", das die Stiftung mit 10.000 Euro fördert, sollen um die 400 Mädchen und Jungen aus neun Weinheimer Grundschulen fit fürs Wasser werden.

"Wir holen in diesen Tagen auch das letzte Jahr nach, als wegen Corona noch alles ausfiel", erklärt Simone Saggau, Leiterin der Schwimmabteilung in der TSG-Kindersportschule (Wasser-KiSS). Daher habe man die Dritt- und Viertklässler für jeweils drei Vormittage ins Bad geholt, wo auch die Anfänger zumindest so weit kommen sollen, dass sie sich über Wasser halten können. Das funktioniere in der Regel auch, betont Saggau auf Nachfrage: "Kinder in diesem Alter lernen Koordinationsübungen schneller als zum Beispiel jüngere Teilnehmer von Schwimmkursen für Kindergartenkinder", sagt sie. Der Anteil der Nicht-Schwimmer unter den Grundschüler steige leider, erklärt sie. Es sei schon vorgekommen, dass von 70 Tagesteilnehmern 20 nicht schwimmen konnten.

Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen sind die Kapazitäten nach der coronabedingten Zwangspause – allein die Wasser-KiSS musste zehn Monate schließen – stärker ausgelastet als je zuvor. Aber auch auf Faktor Nummer zwei wirkte sich die Pandemie sehr unschön aus: Nicht alle Familien sind für Bildungsangebote gleich gut zu erreichen. Das hat auch Grundschullehrerin Heike Scheersand festgestellt, die am Donnerstag mit ihrer 27 Kinder zählenden Klasse im Freibad war. "In dieser Klasse gibt es sechs Anfänger, wobei die meisten ganz gut zurechtkommen", erzählt die Pädagogin, die an der Friedrich-Schule arbeitet. Lediglich ein Kind sei an seine Grenzen geraten. Und ein Vater, der das Angebot für sein Kind zunächst nicht wahrnehmen wollte, sich aber doch überzeugen ließ. Wobei solche Dramen selten sind. Das zeigten die Aussagen der Expertinnen, denen auch die Voba-Stiftungsvorstände Torsten Dämgen und Klaus Steckmann gern lauschten. Und nicht zuletzt der Blick auf die Schüler selbst.

Sie tobten sich im Wasser aus und fanden danach recht zügig den Weg zum Bäderkiosk, wo sich der eine oder andere mit einer kleinen Leckerei belohnte. Derweil berichteten Wasser-KiSS-Leiterin Saggau und TSG-Vorsitzender Volker Jacob von den Schwimmaktivitäten ihres Vereins, vor allem in Bezug auf die jüngsten Wasserratten.

In der Wasser-KiSS soll es auch in den Sommerferien weitergehen, schließlich haben die Familien lang genug warten müssen. Apropos: Auch die Warteliste ist lang. 600 Namen stehen darauf.