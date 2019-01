Von Günther Grosch

Weinheim. Lebenslanges Lernen ist längst zu einem Muss geworden. Eine Entwicklung, von der auch die Volkshochschulen, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern, in hohem Maße profitieren. Ob bei der sprachlichen und gesundheitlichen Weiterbildung sowie auf kulturellem oder beruflichem Feld durch sogenannte "Webinare": In puncto "Bildung für alle" stehen Volkshochschulen als "demokratische Orte des sozialen und politischen Lernens" mit ihrem umfassenden Angebot auch in Zeiten von "Digital Learning" nach wie vor allein auf weiter Flur.

"Spanien" als Schwerpunktthema steht im neuen, 124-seitigen Semesterprogrammheft der VHS Badische Bergstraße nicht nur auf dem Titelbild. "Viva España" heißt es im Land der Tapas und Tortillas, von Paella und Stierkampf, Siesta und Fiesta, das zwischen europäischer Integration und regionalen Unabhängigkeitsforderungen bei vielen Deutschen Urlaubssehnsüchte weckt.

Die VHS widmet sich diesen Wünschen mit zahlreichen Angeboten. Ob unter der Frage "Quo vadis Spanien?", im Auftischen selbst gemachter Tapas-Köstlichkeiten oder der Hinwendung zu den Traditionen und Riten der auf der gesamten iberischen Halbinsel gefeierten "Semana Santa", der Karwoche. Dazu passt, dass der sprachliche Bereich mit mehr als drei Dutzend Angeboten Sprachanfängern wie "Auffrischern" und Intensiv-Weiterbildnern gleichermaßen Unterstützung bietet.

Stolz sind VHS-Leiterin Cristina Ricca und die Leiterin der Sprachenschule, Christina Modig, bei der Vorstellung des neuen Programms insbesondere darauf, dass unter den rund 200 Sprachangeboten immer stärker auch nicht-europäische wie Arabisch oder Chinesisch nachgefragt und "alle diese Sprachen von Muttersprachlern gelehrt" werden.

Den offiziellen Auftakt für das Frühjahrs- und Sommersemester bildet in gewohnter Weise ein Eröffnungskonzert am Sonntag, 10. Februar, 17 Uhr. Paul Erb (Violine) und Andreas Sorg (Klavier) spielen dabei unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel und Fritz Kreisler. Bereits drei Tage zuvor, am Donnerstag, 7. Februar, 19.30 Uhr, legt die Jazz-Pianistin und Komponistin Anke Helfrich als Gesprächspartnerin innerhalb der VHS-Reihe "Botschafter für Weinheim" in der Volksbank Weinheim ihre musikalische Visitenkarte vor.

"Disparitäten - Potenziale - Perspektiven": Der Politikbereich steht unter anderem unter dem Aspekt der Europawahlen im Mai. "Mietrecht" und die "Übertragung des Hauses an die Kinder" sind nur zwei der Themen, die unter dem Gesichtspunkt "Recht aktuell" behandelt werden. Der Bereich Pädagogik sieht eine Einführung in die "Traumapädagogik" vor.

"Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er bildet sich auch über seine Kreativität weiter", sagt Sabine Maslak-Goldschmidt. Sie ist in der VHS als Koordinatorin der Programme Kunst und Gestaltung, junge VHS und Grundbildung gefragt. In diesem Sinne weitergeführt wird die "Literarische Praxis" in unterschiedlichen "Schreibwerkstätten". Experimentelle Malerei von der "Kritzelei bis zur bildhaften Aussage" auszuprobieren, gilt es in der Kunstwerkstatt. Ein kostenloser "Fotowalk" am 16. März führt in den unter dem Motto "Das ist meine Stadt" stehenden Fotowettbewerb der VHS ein. "Wir sind auf dem Gipfelplateau angelangt": Mehr gehe aus personellen wie räumlichen Gründen kaum noch, bedauert VHS-Vize Klaus Rippel gegenüber der Presse.

Gemeint sind die mehr als 80 Integrations- und Alphabetisierungskurse mit annähernd 7700 Unterrichtseinheiten. Hintergrund: Für die Alphabetisierungskurse ist eine vorherige Qualifizierung der Lehrkräfte erforderlich. Gut die Hälfte der Alphabetisierungskurse führte in der Vergangenheit zu einem Abschluss auf BI-Niveau. Obwohl bei vielen Flüchtlingen zunächst eine Erst-Alphabetisierung angenommen werden musste, "weil oft nicht einmal die eigene Sprache alphabetisiert ist", erklärt Rippel.

Fazit des Quartetts an der Spitze der Volkshochschule: Ob "Offene VHS", "junge vhs", "VHS für Frauen", "VHS für Ältere" oder "VHS vor Ort" in den weiteren Mitgliedsgemeinden Laudenbach, Hemsbach und Hirschberg: "Unter den insgesamt 670 Veranstaltungen mit allein 500 klassischen Kursangeboten ist für jeden etwas dabei."

Info: Das neue, in 6000 Exemplaren gedruckte Programmheft ist ab sofort in der VHS (Luisenstraße 1), in Buchhandlungen, in der Stadtbibliothek und vielen anderen öffentlichen Orten kostenlos erhältlich. Darüber hinaus kann auch im Internet unter www.vhs-bb.de nach Angeboten gesucht werden.