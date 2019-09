Von Günther Grosch

Weinheim. "Die Hausnummer 5 müssen wir uns auf jeden Fall für nachher merken": Gustav und Franzi Heckmann bleiben in all dem Trubel um sie herum wie angewurzelt stehen. Gerade hat das junge Ehepaar eine mit Kreide beschriebene, große Schwarz-weiß-Tafel entdeckt. "Silke kocht wieder, Teil II" steht darauf und macht auf ein kulinarisches Angebot mit Kuchen, Käseplatte, Coq au Vin, Crémant, Wein aus Frankreich und weiteren Spezialitäten aufmerksam. Es ist kurz nach halb neun am Samstagmorgen. "Für nachher merken" heißt für Heckmanns, sich noch bis etwa 11 Uhr zu gedulden, denn erst ab diesem Zeitpunkt wird "bei Silke" aufgetischt.

Die Zeit bis dahin wird Gustav und Franzi Heckmann dennoch nicht langweilig. Warten doch "Rund um den Rodensteiner Brunnen", die Hauptstraße hinunter, die Erbsen- und Domhofgasse hinauf sowie die Tannen- und Lindenstraße quer wieder zurück rund 200 Flohmarktstände mit ihren Schätzen auf Schnäppchenjäger.

Alte Schätze wie diese Schreibmaschine waren auf dem Flohmarkt zu finden. Fotos: Kreutzer

Dass es nicht die angekündigten 260 geworden sind und sich auf der Flohmarktmeile immer wieder Lücken auftun, mag zum einen an den unsicheren Wetteraussichten liegen. Auf der anderen Seite schläft aber auch die Konkurrenz in der Nachbarschaft unter anderem mit dem "Heidelberger Herbst" nicht, weiß eine Standbetreiberin.

Um kurz nach halb sieben haben Manfred und Ursula Jäger angefangen, ihren Tapeziertisch und Kleiderständer aufzubauen und die Kartons auszupacken. "Wir sind die ’Jäger des verlorenen Schatzes’", wird in Anlehnung an einen Kinofilm geflachst, als ein Ehepaar aus der Weststadt den Familiennamen der Jägers hört. Die Stimmung unter den Schnäppchenjägern ist trotz der Morgenkühle bestens. Wozu auch der heiße Kaffee beiträgt, der hier und dort der Kundschaft angeboten wird. Am Nachbartisch weckt eine etwa 39 Zentimeter große Lokomotive mit unzähligen blitzenden Nieten und Schrauben die Neugier. "Das ist das Gesellenstück meines Sohnes Björn, das er in den 1990er Jahren bei Freudenberg anfertigte", erklärt die stolze Mutter. "Und solch ein Erinnerungsstück wollen Sie verkaufen?" Die Mutter kommt ins Grübeln. "Sie haben Recht, das bekommen seine Kinder", sagt sie und lässt das Prachtstück schnell wieder unter dem Tisch verschwinden. Schließlich ist aus ihrem Jungen inzwischen ein gestandener Mann und Leiter des Wasserwerks in Basel geworden.

Rund 200 Flohmarktstände boten für Schnäppchenjäger so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Foto: Kreutzer

Noch am Basteln und Schrauben an seinem zum Verkauf stehenden Fahrrad ist Josef. "Die Kette springt immer wieder herunter", sagt er. Was den Verkauf wohl erschwert, aber das Rad auch billiger macht.

Bei einer 16-mm-Siemens-Schmalfilmkamera, Baujahr 1934, mit Federwerk handelt es sich um eine echte Antiquität. "Die Verkaufsverhandlungen stehen bereits kurz vor ihrem erfolgreichen Abschluss", erklärt der Hobby-Fotograf gegenüber anderen Interessenten. Und dann gibt es da auch noch die "Pferdeübergangsdecke mit und ohne Kreuzgurte" für schlappe 15 Euro und gleich daneben "feuerrote scharfe Erdbeeren", sprich frische Chili-Früchte im Angebot. "100 Gramm für einen Euro."

Apropos angeblich "öde gewordene Hinterhöfe" aus der Zeit, als hier fleißige Handwerksmeister und ihre Gesellen das ehemalige "Großviertel" und die damals noch "Ein-Burgen-Stadt" im 18. Jahrhundert prägten. Von wegen öde! Kurz nach der Boxerbrücke warten hier Kleinode, Schmuckkästchen, geheimnisvolle Gewölbekeller und luftige Paradiesgärtchen, die wieder an Tageslicht gefördert wurden.

Die Hinterhöfe prägten Weinheim im 18. Jahrhundert. Einmal im Jahr sind sie für die Öffentlichkeit zugänglich. Foto: Kreutzer

Sie liegen mitten in der Stadt und sind von ihren Besitzern mit viel Liebe zu neuem Leben erweckt worden. Einmal im Jahr geben sie ihre über die Jahrhunderte hinweg angehäuften Geheimnisse, verwunschenen Ecken und Winkel auch der Öffentlichkeit preis. Schön ist die Entdeckungsreise auch in diesem Jahr wieder. Und trocken bleibt es zur Erleichterung der "Kruschtler und Feilscher" vor und hinter den Tapeziertischen auch.

Stadtführer Franz Piva setzte dann den flackernden Schlusspunkt mit seiner traditionellen Fackelführung zur Geschichte "Rund um den Rodensteiner Brunnen".