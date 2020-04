Von Philipp Weber

Weinheim. Die Änderungsschneiderei Sarhad kann nicht klagen. Zumindest die Masken gehen weg wie warme Semmeln. Kaum hat das Gespräch mit den Fachleuten vor dem Geschäft auf der Hauptstraße begonnen, wird es unterbrochen. "Kann ich eine Maske kaufen?", fragt eine Frau. Sie wird bedient, Augenblicke später steht sie in der Schlange am Tabakwarenladen nebenan – mit Stoffmaske in der Hand. Seit Montag gilt die Maskenpflicht. Wer einkauft oder mit Bahn und Bus fährt, muss Mund und Nase bedecken. Die RNZ hat sich umgeschaut.

Antreten zum Eis fassen? Jederzeit! Aber bitte einzeln. Foto: Kreutzer

> Die Atmosphäre: Vieles ist wie immer – und doch alles anders. Vor den Geschäften an der Hauptstraße stehen Werbetafeln, Auslagen locken, Eiskugeln, Kaffees und Brötchen wechseln die Besitzer. Viele Passanten sind zwischen Weinheim-Galerie, Karlsberg-Carré und Windeckplatz unterwegs. Und dennoch: Der Betrieb ist nicht mit der Frequenz an einem "normalen" Werktag zu vergleichen. Das bestätigen die Geschäftsleute. Es bleibt eine vorsichtige Rückkehr zur Routine.

Vor einigen Tabakläden, Eisdielen und Bäckereien bilden sich Schlangen. Die bestehen zwar meist aus wenigen Menschen, ziehen sich aber: Oft wird der Mindestabstand von eineinhalb Metern übererfüllt. In den Geschäften hält man sich an die Maskenpflicht: Nur hier und da ist zu beobachten, dass sich Angestellte eine Pause gönnen, wenn kein Kunde da ist. So sind Schals, Tücher und Masken aller Arten zu sehen: Artikel aus dem medizinischen Bereich treffen auf Stoffteile mit Wittelsbacher Rauten, Quadratmuster und Mütze-Schal-Kombis. Auffällig: die nach wie vor große Zahl älterer Passanten.

Andere Masken lassen die bayerisch-kurpfälzische Tradition hochleben. Foto: Kreutzer

> Die Menschen und die Masken: Es strengt an, Stoff im Gesicht zu haben. Oder nicht? "Ich arbeite im Heidelberger Uniklinikum", erzählt eine Weinheimerin, die mit einer eleganten Stoffmaske punktet. An ihrem Arbeitsplatz seien Schutzmasken längst Pflicht, sie sei das gewöhnt. "Ich halte die Maskenpflicht für richtig", sagt sie. Ohne Maßnahmen wie diese sei es nicht möglich, Offenheit zu leben.

Ihre "Communitymaske" musste sie nur aus der Schublade holen: Ihr Sohn habe einige Masken aus den smoggeplagten Städten Vietnams mitgebracht. Das Souvenir wird jetzt gebraucht. Ein paar Schritte weiter gen Marktplatz trifft man Gitarrist Jochen Pöhlert. Er habe am Montag noch einen Termin mit dem Bodelschwingh-Heim, sagt er. Nach einem Covid-19-Ausbruch in der Einrichtung sind die Bewohner isoliert, er soll sie von draußen aus unterhalten. Ebenfalls unterwegs: Alt-Stadtrat Alexander Boguslawski. "Heute Morgen war ich in meinem Supermarkt in der Nordstadt, die Leute trugen Masken. Wir sind jetzt ein sehr diszipliniertes Völkchen", sagt der Autor und schmunzelt.

Florist Per Thorlander hat den „Lockdown“ überstanden und will seien Laden wieder in Schwung bringen. Foto: Kreutzer

> Die Geschäfte: "Einige Leute wollen viel über den Stoff wissen", beschreibt Änderungsschneider Sarhad die Begegnungen mit der Kundschaft. Die meisten seien indes froh, überhaupt an Masken zu kommen. Reich wird das Geschäft damit nicht. "Wir verlangen wenig", sagt er. Die "traditionelle" Kundschaft kehre dagegen nicht von einem Tag auf den anderen zurück: "Wir werben um Vertrauen. Viele befürchten, sich in der Stadt anzustecken." Das bestätigt die Angestellte eines nahe gelegenen Geschäfts für Lederwaren. "Es ist ruhig, aber besser als nichts." Immerhin hätten die Textilgeschäfte in der Weinheim-Galerie offen. Das bringe Kunden zurück. "Ich bin froh, dass ich zur Arbeit gehen darf", sagt sie.

Gastronom Domenico Ferrarese bietet derzeit einen Mitnahmeservice an, um über die Runden zu kommen. Dies lasse ihm aber genug Zeit für Spaziergänge mit dem Hund der Familie, deutet er auf seinen vierbeinigen Freund.

Das Floristikgeschäft von Christian Mayer und Per Tholander kommt langsam in die Gänge: "Ende der Woche ist mehr los als an den ersten Wochentagen", berichtet Tholander. Der Weg durch sein Geschäft ist einbahnig geregelt. Fünf Menschen dürfen sich darin aufhalten – Belegschaft inklusive. Werden es mehr – etwa am Markttag – muss man warten. Wer unbedingt Blumen braucht, bleibt. Wer nur mal reinschnuppern will, zieht die leichteste Option. Und schlendert weiter.