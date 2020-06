Weinheim. (web/zg) Weinheims Feuerwehrleute haben am Wochenende wieder viel Freizeit opfern müssen, um die Bürger zu schützen. Sie eilten zu Haus- und Wohnungsbesitzern, deren Anwesen durch Wasserschäden zum Teil massiv beschädigt wurden, kümmerten sich um ein qualmendes Nutzfeuer und den brennenden Motorraum eines Autos. Unter der Rubrik Ärgernis läuft indes ein Einsatz im nunmehr früheren GRN-Betreuungszentrum.

> Knapp eine Woche nach dem Umzug des GRN-Betreuungszentrums haben Unbekannte in den nunmehr leer stehenden Altbauten an der Viernheimer Straße gewütet. Das geht aus dem am Sonntag verschickten Einsatzbericht der Feuerwehr hervor. Deren Einsatzkräfte sowie Einheiten der Polizei eilten am Freitagabend um 18.30 Uhr zu den Altbauten an der Weschnitz, weil im Untergeschoss Rauchmelder ausgelöst hatten.

Trauriges Ergebnis der Erkundung vor Ort: Unbekannte waren offenbar in eines der Gebäude eingedrungen, hatten Feuerlöscher abgezogen und deren Inhalt versprüht. Das Löschpulver verteilte sich im Keller und löste die Melder aus. Weitere Trupps der Feuerwehr mussten das Gebäude sichern und die – vermutlich von den Eindringlingen – offengelassen Fenster und Türen schließen.

> Ein größerer Wasserschaden-Einsatz entwickelte sich in der Nacht auf Samstag im Multring. Polizeikräfte hatten um kurz vor 1 Uhr die Feuerwehr hinzugezogen: In einer Wohnung im obersten Geschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Mann in Not geraten und konnte aufgrund seiner hilflosen Lage nicht mehr das Wasser abdrehen. Mitarbeiter eines Rettungsdiensts kümmerten sich um den Bewohner, der in eine Klinik kam.

Bedauerlicherweise hatte das Wasser da schon den Weg durch alle Wohnungen und bis in den Keller gefunden. Elektroanlagen kokelten, weitere Feuerwehrkräfte rückten nach und löschten den entstehenden Brand. Auch Mitarbeiter der Stadtwerke Weinheim brachten ihre Expertise ein. Um der Lage Herr zu werden, mussten die Feuerwehrleute Wohnungen und Hausanschlussräume öffnen. Die Feuerwehrausrüstung erwies sich auch als nützlich, als die Einsatzstelle ausgeleuchtet und das Wasser mit Saugern und Schiebern entfernt wurde. Nach drei Stunden war der Spuk vorbei. Das Haus wurde vom Strom genommen. Die Wohnungsbaugesellschaft habe einen handwerklichen Notdienst mit der Instandsetzung beauftragt, so die Feuerwehr.

> Ein weiterer Wasserschaden in einem Geschäftsgebäude hielt auch die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen auf Trab. Diese musste am Samstagnachmittag um 13.30 Uhr ausrücken. Ein Defekt an einer Wasseruhr hatte den Wassereintritt verursacht, der Keller des Gebäudes stand mehrere Zentimeter unter Wasser. Auch hier übernahmen die Feuerwehrleute und der Wassersauger viel Arbeit, ehe der Eigentümer und eine Fachfirma übernahmen.

Info: Hinweise zu den Schäden im alten GRN-Betreuungszentrum nimmt das Polizeirevier in Weinheim unter Rufnummer 06201/ 1 00 30 entgegen.