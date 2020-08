Weinheim. (RNZ) Nicht viele Einwohner in der Weststadt haben sie bisher zu Gesicht bekommen, aber sie ist da. Klein, schwarz-weiß, blutsaugend und äußerst lästig: Die Asiatische Tigermücke, die sogar Krankheiten übertragen kann. Obwohl schon früh mit ihrer Bekämpfung im Auftrag der Stadt Weinheim und des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises begonnen wurde, konnten Tigermückensichtungen einzelner Bürger aus der Ladenburger Straße, der Karlsruher Straße und dem Ulmenweg bestätigt werden. Ebenso gab es positive Nachweise in einigen Monitoring-Fallen, die zur Überwachung aufgestellt wurden. Neu hinzugekommen ist auch ein Gebiet, in dem bei letztjährigen Stichproben noch keine Tigermücken zu finden waren.

Für eine Anwohnerin in der Straße "An der Kuhweide" ist die Tigermücke kein Phantom. Letztes Jahr im Sommer konnte sie aufgrund der massiven Stechbelästigung den Aufenthalt in ihrem Garten nicht genießen. Sie hofft, dass es dieses Jahr nicht mehr zu solch einer Situation kommt. Bisher ist sie verschont geblieben, dafür haben schon manche Nachbarn das aggressive Stechverhalten der Tigermücke erlebt.

Ein Tigermückenweibchen legt im Lauf seines nur vier bis sechs Wochen kurzen Lebens bis zu 300 Eier – und so kann bei einer ungehinderten Vermehrung aus Einzelexemplaren sehr schnell eine große Population entstehen. Es geht nicht um die Frage, aus welchem Garten die Tigermücke kommt, sondern wie Weinheim sie wieder los wird. Um die Ausbreitung zu verhindern und bestenfalls die Population wieder auszulöschen, ist die Mithilfe aller gefragt. Das tun bereits die Kommunalpolitiker Uli Sckerl und Stella Kirgiane-Efremidou, in deren Gärten die Insekten bereits bekämpft wurden; sie wollen über Facebook einen Aufruf posten, um die Schädlingsbekämpfer zu unterstützen.

Die sind momentan in einem Gebiet rund um die Freiburger Straße, den Schlehdornweg, den Buchenweg, die Breslauer Straße bis zum Multring, die Stettiner-, Liegnitzer-, Theodor-Heuss- und Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, neuerdings auch in der Kleingartenanlage Kuhweide, im Friedrich-Ebert-Ring und in der Boschstraße bis zum Autobahndamm.

Die Mücken werden mit dem biologischen Wirkstoff "B.t.i." sehr wirksam bekämpft. Aber leider war es bei gut einem Zehntel der Anwohner nicht möglich, die "B.t.i."-Tabletten zu überreichen, weil sie nicht angetroffen wurden.