Weinheim. (RNZ) Eine brennende Küche, ein qualmender Stellwerksturm und ein Autobahnhufall: Die Kräfte der Feuerwehr waren am Wochenende stark gefordert. Zu ihrem ersten Brandeinsatz eilten sie am Samstag um 19 Uhr. In einer Wohnung in der Humboldtstraße waren (Küchen-)Gegenstände in Brand geraten. Der Eigentümer hatte bis zum Eintreffen der Wehr versucht, das Feuer zu löschen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik, da eine Rauchvergiftung nicht auszuschließen war. Die anderen Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, der Schaden liegt bei circa 15.000 Euro.

Kurz zuvor war die Feuerwehr auf der A 659 im Einsatz. Ein Audi-Fahrer hatte kurz vor der Anschlussstelle Viernheim-Ost die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er schleuderte in die Mittelleitplanke. Um den Verletzten kümmerte sich der Rettungsdienst. Die Feuerwehrangehörigen sicherten die Einsatzstelle und banden auslaufende Betriebsstoffe. Da sich der Audi auch über Böschung und Randstreifen gedreht hatte, war noch die Fahrbahn zu reinigen. Der Gerätewagen Licht wiederum half der Polizei bei der Unfallaufnahme. Zu dem früheren Stellwerksturm am Suezkanalweg eilte die Wehr am Sonntag um 15 Uhr. Passanten hatten es rauchen sehen. Die Kräfte mussten sich per Trennschleifer Zugang verschaffen, ehe sie den herumliegenden und aus unklarer Ursache brennenden Müll löschten und den Turm der Bundespolizei übergaben. Diese ermittelt nun.