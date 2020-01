Von Günther Grosch

Weinheim. Knifflig ausbalancierte und strukturiert gesetzte Nadelstiche hier, kritisches wie witziges, mit Tiefgang unterlegtes Pointen-Pingpong dort: Die Weinheimer "Spitzklicker" Franz Kain, Markus König, Susanne Mauder und ihr klavierspielender Back-Up Daniel Möllemann verstehen es auch mit ihrem 36. Programm "Fünf vor Zwölf? Die Uhr geht nach!" all denen verbale Hammerschläge zu versetzen, die sich dies verdient haben. Viel Hintersinniges und zum Lachen sowie am Ende stürmisch geforderte Zugaben gab es für das Quartett bei der Premiere am vergangenen Freitagabend in der Alten Druckerei.

Die Klaviatur ihres satirischen Werkzeugkastens hat gegenüber den voran-gegangenen Programmen noch mehr an politischer Schärfe hinzugewonnen. Sei es, wenn die Pointen-WG Demokratiefeinde wie die "Angstavantgarde für Dumpfbackendeutsche" (AfD) ebenso in die Zange nimmt wie die Verrückten an den weltweiten Regierungsspitzen, aber auch ganz banalen Alltagsidioten einen hammerharten Nachschlag verabreicht.

Da werden nicht nur "flüchtige Bekannte" und die Smartphone-Generation mit ihren st(d)umm geschalteten WhatsApp-Flirtversuchen gnadenlos demaskiert. Wobei bei letzteren allein schon die Emoji-Grimassen von Mauder und König und die Erkenntnis "Sex ist keine Sympathiebekundung" das Eintrittsgeld wert sind.

Die Natur klingelt Sturm an unserer Tür: Mehr als nur eine gesanglich tiefschürfende "Klima-Kata-Strophe" ist Kain, König, Mauder und Möllemann die Erderwärmung wert. Wenn es stimmt, dass in politisch wirren Zeiten Satire Hochkonjunktur hat, dann gelingt den Spitzlickern mühelos der konjunkturelle Aufschwung.

Allerdings: Manche Publikumslacher klingen eher bitter als fröhlich, wenn Maharishi Patanjali Yogi Kama Sutra alias Markus König ("Om, wir öffnen die Augen und sehen schwarz") wonnigliche Wutausbrüche auslöst: "Hass ist die neue Liebe". Schlag auf Schlag reiht sich Vor-schriftenwahn, Infektionsschutzgesetze und deklarationspflichtige Angaben (nicht nur) bei Schulfesten aneinander und nimmt das Ganze bei der E-Roller-Debatte weiter an Fahrt auf. Dass das gesündeste Fortbewegungsmittel immer noch unsere eigenen Füße sind und diese beim Laufen den geringsten CO2-Fußabdruck hinterlassen: Wer wollte dem widersprechen? Die Spitzklicker haben hierzu einen eingebauten Wortwitz-Katalysator entwickelt, bei dem die reinigende Wirkung auch bei höchsten Drehzahlen anhält.

Die Hexenküche ihres Humors hält aber noch mehr Ingredienzien parat. So, wenn die für einen Treppenlift sparende Hausfrau mangels ausreichend Rente als Türsteherin arbeiten und zwischendurch zusätzlich telefonische Deutschkurse für Migranten abhalten muss, um sich dafür das nötige Kleingeld zu verdienen.

Ob Toiletten für Menschen mit Pinkelhemmung, für Exhibitionisten mit Vollverglasung, Urinale für trockene Alkoholiker, Voll-, Halb- oder Drittel-Transdiverse oder den gemeinen Hetero-Klotyp: 43 unterschiedliche Toilettenarten von Brunsbüttel bis Schifferstadt haben Kain und seine Blasenschwächlinge in Zeiten von Gender- und Minderheitenschutz mit Blick auf die fortschreitende "Klobalisierung" ausgemacht.

Das von den Spitzklickern geäußerte persönliche (Un-)Verständnis über das Weltgeschehen nimmt nach der Pause noch weiter an Rasanz und Brisanz zu. Verstand man früher unter einer Influenza eine einfache Grippe, so stellen moderne Influencer heute lebende Litfaßsäulen dar, die das hohe "Lied der Oberflächlichkeit" singen und plappern, bis der Kopf raucht. Susanne Mauder vom "Verein der Weltretter" (VW) brachte es auf den Punkt. Wenn die Welt die Menschheit los wäre, wäre alles wieder im Lot.

Lokales wie das Weltgeschehen auf das Schärfste karikierend präsentierten sich dann die "Tagesspitzen". Hier der Verweis auf die Zwei-Klassen-Gesellschaft in Wünschmichelbach, wo das schnelle Internet lediglich auf einer Straßenseite ausgebaut wird. Dort der Blick auf das "im Grünen" an der Mannheimer Straße geplante Drei-Sterne-Hotel. Wo man "vorne raus" auf das grüne Gleisbett der RNV-Linie 5 schaut und es gleich daneben einen unverblümten Blick auf die in Wursthüllen verpackte "Natur-In Weinheim" gibt. "Heil Höcke, immer lauter schallt es aus der rechten Ecke": Kein Blatt nehmen die Spitzklicker in der Causa AfD vor den Mund. Besingen im gleichen Atemzug die Kanzlerinnendämmerung von Angela Merkel und intonieren das Lied vom "kleinen grünen Habeck", der sich heimlich schon die Kanzler-Hände reibt.

Fazit: Einmal mehr zwei unterhaltsame Kabarettstunden, die mit entlarvenden Analysen und Erkenntnisgewinnen im Nachdenkzentrum der Besucher punkten. 40 Spitzklicker- Aufführungen stehen bis Mitte Mai auf dem Programm, von denen schon jetzt viele "Ausverkauft" melden.

Info: Eine der nächsten Gelegenheiten, die Spitzklicker auf ihrer Tour live zu erleben, und wofür es noch Karten gibt, besteht am 7. und 8. Februar im Zehntkeller Schriesheim.