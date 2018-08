Weinheim. (RNZ) Es sind harte Zeiten für alte Bäume - erst die Trockenheit, jetzt der Gewittersturm. Die alte sogenannte Römereiche an der Weinheimer "Römerbrücke" auf den Feldern zwischen dem Segelflugplatz und der Weidsiedlung hat am Donnerstagnachmittag einen schweren Schlag erhalten. Der starke Wind hat den fast 300 Jahre alten Baum, der ein eingetragenes Naturdenkmal ist, fast gedrittelt. Ein Teil des Stammes mit allen Ästen und Zweigen ist bis auf den Boden heruntergekracht. Bei einer Kontrollfahrt am Freitagmorgen wurde der Schaden festgestellt - es ist der schwerste, den der Gewittersturm in Weinheim verursacht hat.

Die gute Nachricht: Die alte Eiche kann gerettet werden, glaubt Bernhard von Hirschheydt, Baumschutzexperte des Grünflächen- und Umweltamtes - auch wenn sie künftig anders aussehen wird. Denn für ihr Alter ist sie erstaunlich stabil, was wohl daran liegt, dass ein Wassergraben an ihr vorbei fließt und meistens - nur nicht in diesem Sahara-Sommer - für genügend Feuchtigkeit sorgt. Allerdings muss der Baum rasch fachgerecht beschnitten, gewissermaßen repariert, werden. Deshalb hat sich von Hirschheydt gleich am Freitagmorgen mit Baumpfleger Alexander Hofer getroffen, um die nächsten Maßnahmen zu besprechen. Hofer wird Anfang kommender Woche mit den erforderlichen Geräten anrücken, um Erste Hilfe für den alten Baum zu leisten.