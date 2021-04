Weinheim. (cis) In diesem Sommer wird für den Waidsee eine neue Rechtsverordnung gelten. Zumindest wenn es nach dem Willen des Ausschusses für Sport und Freizeit geht. Bei einer Enthaltung aus den Reihen der Freien Wähler sprach sich das Gremium nahezu geschlossen für eine entsprechende Empfehlung an den Gemeinderat aus. Der wird am Mittwoch, 12. Mai, entscheiden. Folgt er dem Votum des Ausschusses, dürfen sich Besucher der sogenannten Schweinebucht zukünftig auf der Wiese sonnen. Für Hunde wird im Westen des Sees eine Badestelle eingerichtet.

Während die Hunde nun dürfen, heißt es für deren Besitzer wie auch für alle anderen Besucher: Wildbaden verboten. Man sollte Menschen gegenüber Haustieren nicht diskriminieren, äußerte Oliver Kümmerle (Freie Wähler) – im Gegensatz zur allgemeinen Zustimmung – Kritik am Festhalten am Badeverbot für Zweibeiner. Er zeigte sich unzufrieden darüber, dass man nicht die Gelegenheit ergreife, das seit vielen Jahren zwar verbotene, aber geduldete Wildbaden zu "entkriminalisieren". Mit Blick auf die seitens der Verwaltung ins Feld geführte Verkehrssicherheit als Verbotsgrundlage schlug er eine Beschilderung vor, wonach das Baden im See auf eigene Gefahr erfolge.

Mülleimer ja, Dixi-Klos nein

Das entließe die Stadt, die als Eigentümerin für die Verkehrssicherheit und damit die Unfallvermeidung zuständig ist, allerdings nicht aus der Haftung. "Das individuelle Bedürfnis sollte man nicht über die Verantwortung der Kommune stellen", erteilte OB Manuel Just der Idee eine Absage. Die kassierte auch der Vorstoß der FDP, die den Seezugang der Hunde auch für Menschen öffnen wollte. "Wenn wir einen Bereich freigeben, werden sehr viele dort schwimmengehen. Weil es voll ist, werden andere dann ein Stück davon entfernt ins Wasser gehen", verwies Jutta Ehmsen, Leiterin des Amts für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung, auf eine unkontrollierbare Nutzung. Dabei könnte dann auch der Naturschutz gefährdet sein, denn in den Uferbereichen befinden sich Biotope, wie OB Just betonte. Auch deswegen könnten keine Badestellen ausgewiesen werden. Matthias Hördt betrachtete die Diskussion gelassen. Das weitaus größere Problem als das Badeverbot in der Schweinebucht sei der Müll, so der Linken-Stadtrat. Neue Behälter seien bestellt, sicherte Ehmsen Nachbesserungen zu. "Vielleicht hilft‘s ja", zeigte sich der OB skeptisch, aber offen.

Einen Vorstoß der SPD zur Aufstellung von Dixi-Toiletten für mehr Hygiene rund um die Schweinebucht wies Erster Bürgermeister Torsten Fetzner indes zurück. Zwar sei das Sonnenbaden erlaubt, weil es sich einreiht in die Nutzung der anderen Erholungsflächen der Stadt. "Wir wollen den Aufenthalt aber nicht forcieren", ließ er durchblicken, dass die Neuerung nicht aus purer Überzeugung aufgenommen wurde. Hinzu kämen Erfahrungen mit Vandalismus: Die Dixi-Toiletten könnten schneller im Wasser landen, als dass sie auf dem Gelände stehen.

Neben der Kritik von Kümmerle gab es viel Zustimmung für die vorgeschlagene Rechtsverordnung. "Es gilt, den ökologischen Wert zu erhalten, so bleibt auch der Erholungswert", stützte Elisabeth Kramer (GAL) die Pläne der Verwaltung. Die sehen auch vor, dass der Rundweg um den See ein Spazierweg ist, ein Fahrverbot für Fahrräder wird man aber nicht aussprechen. Das sei nicht umsetzbar, stellte Just fest. In der kommenden Benutzerordnung sollen Fußgänger aber Vorrang haben – sprich: Radler müssen Rücksicht nehmen.

Wenn die Verordnung beschlossen wird, soll eine neue Beschilderung mit Piktogrammen auf die geltenden Regeln aufmerksam machen. Ein Grillverbot ist wahrscheinlich gut darstellbar – wie es sich beim Shisha-Rauchverbot verhält, darauf darf man gespannt sein. Dass es die Regeln braucht, stand für Just außer Frage: Es gebe Nutzer von Seglern über Taucher und Angler bis hin zu Spaziergängern. Die Regeln sind daher in Abstimmung mit dem Runden Tisch Waidsee aufgestellt worden.

Just beschrieb die Gespräche als konstruktiv. "Wenn das Miteinander klappen soll, braucht es Spielregeln", widersprach er dem Eindruck einer Gängelung der Besucher. Wer diese Regeln nicht einhält, muss zahlen: Es drohen Geldbußen bis zu 5000 Euro. Bei einem einmaligen Verstoß sei das aber nicht zu erwarten, so Ordnungsamtsleiter Markus Böhm.