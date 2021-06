Weinheim. (pol/rl) Mit einem Großaufgebot fahndet die Polizei derzeit nach einem bislang unbekannten Täter, der gegen 14.20 Uhr, das "Tipico"-Wettbüro in der Grundelbachstraße überfiel.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bedrohte der Täter den Angestellten mit einer Pistole und fordere Bargeld. Mit der Beute in noch unbekannter Höhe flüchtete er zunächst zu Fuß in das nahegelegene Leibengässchen, wo offenbar ein Komplize in einem dunklen BMW der 1er-Reihe auf ihn wartete. Die beiden fuhren danach in Richtung Stadtmitte/B3 davon.

Die Großfahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt ist, hatte bisher (Stand: 17 Uhr) keinen Erfolg.

Der Täter soll um die 25 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schlank und ein "südländischer Typ" sein. Er war dunkel gekleidet, trug einen dunklen Kapuzenpulli, eine dunkle Basecap und eine weiße Mund-Naschenschutz-Maske. Über den Komplizen liegt noch keine Personenbeschreibung vor.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweis zu folgenden Fragen:

Wer kann Hinweise zur Tat geben?

Wer kann den Täter beschreiben?

Wem ist der dunkle 1er BMW im Leibengässchen aufgefallen?

Wem sind vor der Tat zwei Personen aufgefallen, die sich in verdächtiger Weise im Leibengässchen aufgehalten haben?

Wer kann den Komplizen beschreiben?

Wer kann detaillierte Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben?

Wer weiß etwas über die Fluchtrichtung?

Wem ist ein verdächtiger dunkler 1er BMW in der Birkenauer Talstraße, möglicherweise auch auf der Bergstraße/B3 und/oder bei der Fahrt in Richtung A5 aufgefallen?

Zeugen, die Hinweise zur Tat und oder dem Täter sowie zur weiteren Flucht geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444, beim Polizeirevier Weinheim unter der 06201/1003-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Update: Mittwoch, 2. Juni 2021, 17.15 Uhr