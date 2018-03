Weinheim. (keke) Das stößt nicht nur Ex-Wirtschaftsförderer Manfred Müller-Jehle sauer auf. Auf Nachfrage des amtierenden Präsidenten des Rotary Clubs, der in Weinheims guter Stube dienstags bisher seine allwöchentlichen Meetings abhielt, bestätigte Erster Bürgermeister Torsten Fetzner im Verlauf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU), dass die Betreiber des Schlossparkrestaurants vom 1. April an die Öffnungszeiten verkürzen.

Wichtigste Änderung ist, dass neben dem Montag auch der Dienstag als zusätzlicher Ruhetag hinzukommt. Ob dies mit dem zwischen der Stadt und der Betreibergesellschaft geschlossenen Pachtvertrag vereinbar sei, bohrte Müller-Jehle nach. Immerhin sollte das Schlossparkrestaurant nach der zehnjährigen "Ära Hutter" wieder klar erkennbar zum ersten Haus am Platz werden. Fetzner: "Wenn die Betreiber sagen, es sei für sie aus betrieblichen Gründen rentabler, zwei Tage in der Woche zu schließen, nehmen wir das hin." Die Geschäftsführung des in Hanau beheimateten Unternehmens begründet die verkürzten Öffnungszeiten mit "fehlender Gästefrequenz in der Mittagszeit". Man habe aber einen Kompromiss geschlossen. Demnach gebe es während der Sommersaison auf der Restaurantterrasse nachmittags weiter Kaffee und Kuchen, so Geschäftsführer Thorsten Bamberger. Besser sieht dagegen die Auslastung an Wochenenden aus: Hochzeiten, Firmenevents, Jubiläen oder Geburtstage füllen dann das Haus.

Und wie sehen nun die neuen Öffnungszeiten aus? Ab dem 1. April wird mittwochs bis freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr Kaffee und Kuchen aufgetischt. Die warme Küche öffnet jeweils von 17.30 bis 21 Uhr. Das Restaurant selbst ist bis 23 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags bleibt es von 11.30 bis 14.30 Uhr beim Mittagstischangebot und Nachmittagskaffee sowie von 17.30 bis 21.30 Uhr beim Angebot der warmen Küche.