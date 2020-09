Weinheim. (keke) Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Rhein-Neckar hat ihr Angebot erweitert und neben ihrer bereits bestehenden Tagespflege in Schriesheim eine weitere Tagespflege in Weinheim eröffnet. Die neue Einrichtung befindet sich in den Räumen einer früheren Getränkehandlung in der Birkenauer Talstraße 27-29. Der Umbau hatte sich durch die Pandemie verzögert, aber er hat sich gelohnt: Die von Licht durchfluteten Räume machen es leicht, sich wohlzufühlen. Eine Terrasse trägt ebenfalls zum Wohlfühlfaktor bei.

Für viele ältere Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sei es schwierig, ein soziales Leben außerhalb der eigenen vier Wände zu führen, so Annette Körner, die seit 2016 die AWO-Tagespflege in Schriesheim leitet. Die AWO Rhein-Neckar bietet nun auch in Weinheim für 20 Gäste ein "aktives, buntes und gemeinschaftliches Beisammensein" an. Die Senioren können in angenehmer Atmosphäre ihre Zeit verbringen und erhalten die Pflege und Unterstützung, die sie benötigen. Das Angebot reicht von Mahlzeiten über Bewegungsübungen bis hin zum Vorlesen oder Spielen. Den Tagesablauf entwickelt das Fachpersonal mit den Senioren, "angepasst an deren Wünsche und Bedürfnisse".

Hierzu gehören eine individuelle Förderung mit Blick auf Mobilität und Gedächtnistraining sowie eine Demenzbetreuung. "Nicht zuletzt damit leistet die AWO-Tagespflege einen Beitrag zur Entlastung der Angehörigen", so Körner. Der großzügige Parkplatz erleichtert es den Angehörigen, die Betreuten zu bringen und zu holen. Unter bestimmten Voraussetzungen wird auch ein Fahrdienst angeboten. Interessierte können jederzeit und unverbindlich ein Beratungsgespräch vereinbaren und sich die Räume anschauen. Probetage gibt es ebenfalls.

Info: Auskünfte erteilt die AWO unter der Rufnummer 06203/ 4 02 59 10 sowie per E-Mail an tagespflegesenioren@awo-rhein-neckar.de.