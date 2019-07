Weinheim. (RNZ) Während der Gemeinderat der Stadt Weinheim in seiner heutigen Sitzung unter anderem seine Ausschüsse besetzt, haben sich die Ortschaftsräte bereits konstituiert. Dabei wurden alle Ortsvorsteher wiedergewählt. Ein Überblick.

Hohensachsen: Monika Springer wird weitere fünf Jahre als Ortsvorsteherin die Geschicke Hohensachsens leiten. Der Ortschaftsrat wählte die 61 Jahre alte Freie-Wähler-Vorsitzende und vielfach engagierte Kommunalpolitikerin am Dienstagabend einstimmig zur Leiterin der Ortsverwaltung. Bei der Kommunalwahl im Mai hatte sie als Amtsinhaberin mit Abstand am meisten Stimmen aller Ortschaftsrätinnen und -räte erhalten.

Monika Springer, Hohensachsen

Ihr zur Seite stehen als Stellvertreterin die langjährige CDU-Ortschaftsrätin Gerty Hillen und der Freie Wähler Bernd Förster; er setzte sich gegen den Sozialdemokraten Bernd Gärtner durch. Aus dem Ortschaftsrat schied nach 30 Jahren Otfried Ramdohr aus; er bekam von Oberbürgermeister Manuel Just die Ehrennadel der Stadt verliehen.

Lützelsachsen: Die Kommunalwahlen haben im größten Ortsteil am meisten Wechsel gebracht. Vier neue Ortschaftsräte haben bei der konstituierenden Sitzung Platz genommen: Nadja Weiß, Sabrina Lehr (beide Freie Wähler), Elenie Efremidou-Hartmann und Daniel Storck (beide SPD). Im Gremium geblieben sind Doris Falter, die als Ortsvorsteherin bestätigt wurde, sowie Susanne Tröscher und Christian Lehmann (beide CDU), Hermann Kampfl und Dr. Hans-Peter Hüchting (beide Freie Wähler). Doris Falter bekennt sich zu ihrem Amt: Dieses mache ihr weiter Freude, "weil man etwas für die Einwohner erreichen kann, nicht immer, aber doch relativ oft". Die 67-Jährige will die Sanierung der Sommergasse voranbringen und das "Eis tauen" lassen, das die neue Halle umhüllt.

Oberflockenbach: "Als Herzensangelegenheit" bezeichnet Ortsvorsteherin Heide Maser ihre Aufgabe. Dieser Herzensangelegenheit kann sie nun weitere fünf Jahre nachgehen. Der Ortschaftsrat Oberflockenbach wählte die 65-jährige Rentnerin in ihre zweite Amtszeit. Ihre Stellvertreter sind Kurt Jäger (Freie Wähler) und Christian Werner (CDU). Zwei neue Mitglieder hat der Ortschaftsrat seit der Wahl: Conny Schmitt (Freie Wähler) und Gernot Rupp (SPD). Rainer Fath (SPD) und Philipp Jungmann (CDU) gehören dem Gremium weiter an.

Maser ist gebürtige Oberflockenbacherin und stolz darauf, ihr ganzes Leben im Ort verbracht zu haben. Eine wichtige Rolle spielen aus ihrer Sicht Infrastrukturmaßnahmen wie schnelleres Internet und die Planung einer Halle.

Anja Blänsdorf, Rippenweier

Rippenweier: Anja Blänsdorf wird für weitere fünf Jahre als Ortsvorsteherin arbeiten. Das Gremium bestätigte die 57-jährige gelernte Buchhändlerin einstimmig im Amt; bei der Kommunalwahl im Mai war sie auf der Liste der SPD als "Stimmenkönigin" des Orts auch ins Ortsgremium gewählt worden. Wie alle Ortsvorsteherinnen wurde sie am letzten Mittwoch vom Gemeinderat formal bestätigt. Blänsdorfs Erster Stellvertreter wird der Freie-Wähler-Ortschaftsrat Gerald Schmitt sein, Zweiter Stellvertreter wurde CDU-Ortschaftsrat Stefan Hummel. Da in Rippenweier viele junge Familien leben, reichen die Kindergartenplätze nicht mehr aus. "Da müssen wir dringend Abhilfe schaffen", so Blänsdorf. Aber auch die Schule und die Keltensteinhalle sind sanierungsreif.

Ritschweier: Im kleinsten Ortsteil scheint Kommunalpolitik auch für junge Menschen interessant zu sein. Der dortige Ortschaftsrat ist mit fünf Mitgliedern der kleinste - und der jüngste. Zwei der neu Gewählten sind 26 Jahre alt: Joshua Werner von den Freien Wählern und Maximilian Schmitt von der Liste "Pro Ritschweier". Auch Stephanie Bangert-Barth gehört zur jungen Garde. Die drei Neuen bilden mit Karl-Friedrich Kippenhan und Claudia Seiberling (beide Freie Wähler) den neuen Rat. Kippenhan wurde erneut Ortsvorsteher, Seiberling seine Stellvertreterin, Maximilian Schmitt Zweiter Stellvertreter. Kippenhan bekam die Kommunalpolitik quasi in die Wiege gelegt: Er bekleidet das Amt bereits in vierter Generation.

Sulzbach: An der Spitze des Ortschaftsrats bleibt alles gleich - und doch wird es anders. Denn Frank Eberhardt, der alte und neue Ortsvorsteher, ist seit der Wahl im Mai und seit der konstituierenden Sitzung auch gewähltes Mitglied im Ortschaftsrat. Damit hat er im Gremium auch eine Stimme. Nach seiner einstimmigen Wiederwahl definierte der 49-jährige Vermögensberater die Ziele der nächsten Amtszeit. Dazu gehört die Erschließung eines Baugebietes Dornäcker als Ergänzungsareal zur Fläche, die bald einem Supermarkt an der B 3 am südlichen Ortseingang zur Verfügung gestellt wird. Aber auch die Bewahrung des Katholischen Gemeindezentrums als Ort der Vereine schreiben sich der Ortsvorsteher und das Gremium auf die Fahnen.