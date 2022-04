Weinheim. (RNZ) Ein massiver Wasserschaden im Ärztehaus in der Röntgenstraße hat am Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Aus bisher unbekannten Gründen lief ein Pumpenschacht im Keller des Gebäudes über und drohte, die Technikräume sowie den Röntgen-Bereich komplett unter Wasser zu setzen. Da die Technikräume für den Betrieb der Gerätschaften im Gebäude zwingend erforderlich sind, unterstützten die Einsatzkräfte die Bemühungen, den Wasserschaden einzudämmen.

Neben der Feuerwehr organisierte der Betreiber einen Kanalspülwagen zum Abpumpen. Die Feuerwehrkräfte wiederum brachten auch eine weitere Spezialpumpe, die Chiemsee-Pumpe, in den Einsatz ein. Nach gut drei Stunden konnten sich die Feuerwehrleute zurückziehen. Parallel dazu war die Feuerwehr noch im Dammweg in Sulzbach im Einsatz. Hier kam es an einem Gebäude mit einer technischen Anlage zu einer Störung am Feuerwehrschlüsseldepot. Daher wurde die Feuerwehr hinzugerufen, die das Problem gemeinsam mit dem Betreiber lösen konnte.