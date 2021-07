Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. Bangen und Sorge vor der Delta-Virusvariante kennzeichneten kürzlich die Jahreshauptversammlung des Verkehrs- und Heimatvereins Lützelsachsen. Nachdem bereits 2019 der Bergsträßer Winzerfestumzug wegen starker Regenfälle buchstäblich ins Wasser gefallen war, musste im Vorjahr wegen Corona sogar das gesamte Winzerfest abgesagt werden.

In der nunmehr dritten Amtszeit von Winzerkönigin Miriam II. kommt weitere Unbill hinzu, nicht nur mit Blick auf das Virus: Berufsbedingt müssen die beiden Prinzessinnen Sophie Gaibler und Sarah Schmiedel passen. "Miriam wird diesmal alleine den Lützelsachsener Roten repräsentieren", bestätigte Vereinsvorsitzender Stefan Kilian.

Wenn nicht gerade die Hoheiten die Lützelsachsener Winzerkultur repräsentieren, ist und bleibt Stefan Kilian (vorne, M.) das Gesicht des Verkehrs- und Heimatvereins. Foto: Dorn

Die endgültige Entscheidung über die Durchführung oder eine neuerliche Absage des dreitägigen Winzerfests will die Vorstandschaft spätestens Mitte August treffen. Fest steht aber schon jetzt: Sollte das Traditionsfest stattfinden, werde man zur Einhaltung der Coronavorschriften auf jeden Fall mehr freiwillige Helfer als in den Vorjahren benötigen, verhehlte Kilian eine diesmal notwendige "größere Kraftanstrengung" nicht.

Rund zwei Dutzend Vertreter der aktuell 238 Mitglieder zählenden Gemeinschaft hatten sich in der "Alten Pfalz" zu der Versammlung eingefunden. Sieben Mitglieder waren seit der letzten Versammlung verstorben, sechs ausgetreten und neun neu hinzugekommen, so die Bilanz von Kilian. Diese verband er mit der Aufforderung, "weiterhin fleißig Werbung um Neumitglieder zu betreiben". "Trotz Corona" hatte sich die Vorstandschaft zehnmal zu Sitzungen getroffen. Damit war sein Rechenschaftsbericht aber auch schon zu Ende: "Wegen der Pandemie sind alle geplanten Aktivitäten im letzten Geschäftsjahr komplett ausgefallen." Weil im Berichtsjahr keine Veranstaltungen stattfanden, habe es im wirtschaftlichen Bereich auch keine Einnahmen gegeben, so Schatzmeisterin Sabine Zeiß-Stahl. Laufende Kosten seien aber angefallen.

Diese seien in ihrem Umfang aber "verkraftbar" gewesen. Und auch weil keine Zuschüsse oder Aufwendungen zur Kleiderausstattung der Winzerhoheiten anfielen, wies das Kassenbuch am Ende des Geschäftsjahrs lediglich ein leichtes Minus von 323 Euro aus.

Trotz eines schwierigen Jahres habe der Verein gut gewirtschaftet, lautete dann auch erwartungsgemäß das Urteil von Kassenprüfer Werner Sporer. Die jeweils einstimmige Entlastung von Schatzmeisterin und Gesamtvorstand wurde zur Formsache. Die turnusmäßig anstehenden Vorstandswahlen bestätigten den seit 18 Jahren an der Spitze des Verkehrs- und Heimatvereins stehenden Stefan Kilian ebenso für zwei weitere Jahre in seinem Amt wie Schatzmeisterin Sabine Zeiß-Stahl und Rita Niedermayer als Schriftführerin.

Nicht besetzt werden konnte das Amt des unter anderem für die Durchführung des Winzerfests verantwortlichen "Technischen Leiters". Der bisherige Amtsinhaber, Geza Ungvary, hatte nicht mehr für diesen Posten kandidiert. Für jeweils 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Caroline Messelhäußer und Erich Baier eine Urkunde und ein Weinpräsent.

Für die TSG 91/09 Lützelsachsen, die seit 60 Jahren Mitglied im Verkehrs- und Heimatverein ist, nahm Franz Niedermayer die Ehrung entgegen.