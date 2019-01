Weinheim. (RNZ) Die östliche Mannheimer Straße wird in der Nacht von Montag, 14., auf Dienstag, 15. Januar, gesperrt. Das teilte die RNV am Freitag mit. Demnach muss die sogenannte "Verkehrssicherung", also die Verkehrsführung durch die Baustelle, geändert werden. Erst dann kann die RNV mit der nächsten Bauphase beginnen. Daher ist es notwendig, die Straße zeitweise voll zu sperren. Mithilfe der Sperrung in den Nachtstunden von 22 bis 5 Uhr soll der Individualverkehr nicht zusätzlich beeinträchtigt werden. Während der Vollsperrung wird der Auto-Verkehr über die Weststraße, die Viernheimer Straße, die Händelstraße und die Wormser Straße umgeleitet. Anlieger dürfen die Straße bis zur Baustelle befahren. Ebenso werden die Busse, die aktuell die Bahnen der RNV-Linie 5 ersetzen, auf der bekannten Route verkehren.

Kein Abbiegen in Wormser Straße und Breitwiesenweg

Mit Beginn der neuen Bauphase am Dienstag, 15. Januar, kann man von der Mannheimer Straße aus nicht mehr in die Wormser Straße und in den Breitwiesenweg abbiegen - und auch nicht von dort aus auf die Mannheimer Straße fahren. "Zwischen den beiden Einmündungen und der Fahrbahn wird dann die Baustelle liegen", erklärte ein RNV-Sprecher auf RNZ-Anfrage. Bei der RNV wird damit gerechnet, dass die entsprechende Bauphase circa zweieinhalb Monate dauert. Man will sich aber nicht auf ein exaktes Datum festlegen. Es werden auf jeden Fall Umleitungen ausgewiesen. Demnach führt die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über Viernheimer Straße und die Weststraße.