Weinheim. (pol/mare) Ein elfjähriges Mädchen ist am Montagnachmittag in einem Bus belästigt worden. Das teilt die Polizei mit. Wegen des Verdachts einer Sexualstraftat ermitteln die Beamten des Dezernats für Sexualdelikte beim Kriminalkommissariat Mannheim nun.

Was war geschehen? Ein elfjähriges Mädchen stieg gegen 16.15 Uhr am Weinheimer Busbahnhof in einem Bus der Linie 631 in Richtung Hemsbach, um in die Nordstadt zu fahren.

Sie setzte sich im hinteren Bereich direkt an ein Fenster. Ein etwa 40 Jahre alter Mann setzte sich dann neben das Mädchen und zeigte dem Kind auf seinem Mobiltelefon ein Bild mit anstößigem Inhalt. Die Schülerin stand unmittelbar danach von ihrem Sitzplatz auf und ging in den vorderen Bereich des Busses, bevor sie an der Haltestelle "Friedrich-Realschule" ausstieg.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, kurze grau-schwarze Haare, grauer Vollbart. Er trug eine viereckige schwarze Brille, schwarze Sportschuhe, dunkle Jeans und hatte kabellose Kopfhörer oder ein Headset in beiden Ohren

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Vorfalls um telefonische Meldung unter 0621/1744444.