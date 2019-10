Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. "Manche Lieder dauern länger als gedacht": Stefan Kilian, Vorsitzender des Verkehrs- und Heimatvereins Lützelsachsen, nahm die musikalische "Endlos-Schleife" der "Schalmeien Vogt" aus Ravensburg am Samstagabend mit dem gleichen Humor wie die bereits auf der Bühne versammelten zwei Dutzend königlichen Hoheiten, die "Promis" aus der Politik und alle anderen Besucher in der Gemeindehalle. Im Schein brennender Fackeln hatte zuvor eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr die in der Residenz der designierten Winzerkönigin Miriam II. Hörr zusammengekommenen Regentinnen abgeholt und in den "Krönungssaal" begleitet.

An der Seite der 24-jährigen Augenoptikerin als Prinzessinnen mit dabei: Sarah Schmiedel, 21, Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement bei der Wirtschaftsförderung Bergstraße in Heppenheim, und Sophie Gaibler. Die 22-Jährige hat gerade ihr Masterstudium auf das Lehramt für Deutsch, Geschichte und Französisch in Heidelberg begonnen.

Trotz der Anwesenheit von Bundestagsabgeordnetem Karl A. Lamers, Landrat Stefan Dallinger, der Landtagsabgeordneten Gerhard Kleinböck und Uli Sckerl, von OB Manuel Just und Ortsvorsteherin Doris Falter sowie zahlreicher Gemeinderäte und Ortschaftsräte: Der Abend stand im Zeichen der Monarchie (siehe Info-Kasten). Für Lützelsachsen sei das alljährliche Bergsträßer Winzerfest das Highlight im Dorfgeschehen, hob Ortsvorsteherin Falter den Stellenwert der Feier hervor. Dank des Verkehrs- und Heimatvereins verbinde es seit 71 Jahren Fortschritt mit Tradition. "Nie gefehlt" und seit mehr als sieben Jahrzehnten dabei: die mittlerweile 91 Jahre alte erste Winzerkönigin aus dem Jahr 1948, Emmi Bauder, und ihre damalige Prinzessin Margot Gaber.

"Freude, vermischt mit Traurigkeit und Wehmut," schwappte beim Rückblick auf ihr Regentinnenjahr in den Bechern der scheidenden Winzerkönigin Lina I. und ihrer Prinzessinnen Lisa und Jennifer.

Feierfreudige Ex-Hoheiten

Dass man bei den Terminen der vergangenen zwölf Monate nicht immer nur den heimatlichen Rebensaft, sondern auch "härtere Shots" genossen habe, räumte Lina ein. Was sich vor allem beim Berlinbesuch des Trios nach durchfeierter Nacht im ZDF-Morgenmagazin offenbarte. Wer Näheres wissen möchte: "Das Interview ist streambar."

Auch wenn sie "nicht immer die perfekte Königin" war: Sie würde "alles genauso noch einmal machen." Und auch mit ihrem Trinkspruch hatte Lina diesmal keine Probleme: "Alter Wein und junge Weiber sind die besten Zeitvertreiber." Ihrem damaligen Lampenfieber geschuldet hatte sie zu Beginn ihrer Regentschaft noch gereimt: "Junger Wein und alte Weiber sind die besten Zeitvertreiber." "Ihr habt euer Amtsjahr gerockt", bestätigte bei der Abkrönung des Trios die Bereichsprinzessin Badische Bergstraße, Franziska Etsch.

Was den Dreien bleibe, sei ein riesengroßer Strauß an Erinnerungen: "Einmal Hoheit, immer Hoheit." Der MGV 1868 Lützelsachsen unter der Leitung von Musikdirektor Kurt Arras stimmte das "Hoch" auf das neue hoheitliche Dreigestirn an. Lange habe sie auf diesen Tag "hingefiebert", bekannte Miriam. Schon seit ihrer Kinderzeit sei es ihr Wunsch gewesen, Winzerkönigin zu werden. Bereits ihr Uropa war Mitbegründer des Winzerfests.

Dass sie bei Bacchus das Reimen gelernt haben muss, merkte man an ihrem Trinkspruch: "Wein vergoldet jeden Tag, scheucht hinweg des Daseins Plag. Macht die Menschen froh und heiter, ihren Geist sehr viel gescheiter. Lässt das Leben schön erscheinen, die Gedanken Gutes meinen. Lässt uns all zu Freunden werden, friedlich wird es dann auf Erden. Wer den Wein so klug genießt, Freude aus den Sternen liest. Merkt an seines Herzens Schlag: Wein vergoldet jeden Tag."

"Vergesst eure Wochenendfamilie nicht", mahnten die Schriesheimer "Gasthoheiten" Annalena, Ann-Kathrin und Nadja. Und reimten: "Drei Dinge sind’s, die ergeben den Wein: die Erde, die Rebe, der Sonnenschein. Doch wenn die Arbeit des Winzers nicht wär’, dann bliebe der schönste Becher leer."