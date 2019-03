Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Das Vorhaben hatte 2014 hohe Wellen geschlagen. Jetzt steht es erneut zur Beratung an. Zunächst soll am Donnerstag, 14. März, der Lützelsachsener Ortschaftsrat angehört werden, ehe am Mittwoch, 20. März, der Gemeinderat entscheidet. Konkret geht es um den Verkauf einer rund 44 Quadratmeter großen Grünfläche an den Eigentümer eines unmittelbar angrenzenden Grundstücks. Die betroffene Fläche befindet sich im nördlichen Lützelsachsen, an der Ecke Weinheimer Straße/Klingenhohlweg.

Im Frühjahr 2014 war das Thema kurzfristig von der Tagesordnung beider Gremien verschwunden. Begründung: Man wolle erst über den Verkauf der Fläche entscheiden, wenn der Interessent einen Bauantrag für die Vorhaben auf seinem Privatgrundstück eingereicht hat. Inzwischen liegt ein rechtskräftiger Bauvorbescheid vor.

Nachbarn wollten grüne Kurve wegkaufen

Dennoch hat sich seit 2014 einiges geändert: Vor gut fünf Jahren stand hier noch der Aufbau eines Mehrgenerationenhauses zur Debatte. Inzwischen hat der Eigentümer jedoch seinen Lebensmittelpunkt nach Weinheim verlegt und die alten Pläne offenbar aufgegeben. Er sei selbst in das bestehende Anwesen eingezogen, das schon seinen Eltern gehört habe. Hier wolle er wohnen bleiben - mit der eigenen Familie, wie er im RNZ-Gespräch mitteilte.

2014 hatte der Eigentümer neben den zwei Stellplätzen, die Voraussetzung für sein damaliges Vorhaben gewesen wären, noch einen weiteren Stellplatz einrichten wollen, teilt die Stadt in der Beschlussvorlage mit: "Dabei stellte sich heraus, dass Letzterer vom Klingenhohlweg aus nicht angefahren werden kann, ohne die städtische Grünfläche zu beanspruchen." Zunächst sollte daher eine 14 Quadratmeter große Fläche aus dem "grünen Kurvenbereich" zwischen Weinheimer Straße und Klingenhohlweg verkauft werden. Dagegen hatten sich die Nachbarn gewehrt. Sie fürchteten den Wegfall der Grünfläche in ihrer ohnehin zunehmend bebauten Wohngegend - und eine Erhöhung des Parkdrucks in ihrem Viertel: Bekanntlich kommt auf eine Wohneinheit oft mehr als ein Auto. Kurz: Es ging um die auch andernorts wahrgenommenen Tücken der Nachverdichtung.

In diesem Fall waren die Angrenzer sogar bereit, die Grünfläche selbst anzukaufen - um sie zu erhalten. Zusätzlich legten sie 17 Unterschriften von weiteren Nachbarn vor. Aus Sicht der zuständigen Ämter sprach damals (und heute) jedoch nichts gegen den Verkauf der Grünfläche an den ursprünglichen Interessenten. Nach einer Ortsbegehung erhöhte die Stadt die Verkaufsfläche entlang des Privatgrundstücks auf circa 50 Quadratmeter, um klare Besitzverhältnisse zu schaffen. Nachdem weitere Fragen zur Größe der Verkaufsfläche und der benachbarten Fußwege aufgekommen waren, reduzierte die Stadt die Fläche wieder: auf rund 44 Quadratmeter.

Die Zahlen bleiben allerdings Schätzungen, da eine genaue Vermessung noch aussteht. Diese müsste der Käufer zahlen. Die Verwaltung empfiehlt den Stadträten bis heute, die 44-Quadratmeter-Fläche an den Erstinteressenten zu veräußern - nicht zuletzt, weil sie dann nicht mehr für die Pflege des grünen Ecks aufkommen muss. Ein Verkauf an andere Nachbarn sei jedoch keine Alternative, teilt die Stadt mit. Dieses Vorgehen sei weder zielführend, noch vermeide es künftige Konflikte.

Diese will auch der Kaufinteressent vermeiden. Ihm gehe es lediglich um klare Zuständigkeiten und ein gepflegtes, eingefriedetes Grundstück vor der eigenen Haustür. "Nachdem ich wieder in meinem Elternhaus wohne, kommt die Stadt regelmäßig vorbei und pflegt den Grünstreifen. Müll liegt trotzdem herum. Den hebe ich auf." Die Stadt schneide die Büsche nun auch regelmäßig zurück. Das klappte offenbar nicht immer so gut: Einigen Stellen der Stadt sei gar nicht bewusst gewesen, dass es sich um ein öffentliches Grundstück handelt. 2013 hatte ein Mitarbeiter der Stadt den heutigen Kaufinteressenten sogar angeschrieben und ihn aufgefordert, "seine" Grünfläche zu säubern.

Ortsvorsteherin Doris Falter betont, dass am Ende der Gemeinderat entscheiden muss. "Nicht selten hält er sich an die Empfehlungen aus den Ortsteilen." Sie selbst will nichts empfehlen, warnt aber vor Aufregung: Es gehe lediglich um das Grünstück an der Straßenecke. Die anderen städtischen Grünflächen an der Kreuzung von Weinheimer Straße, Klingenhohlweg, Beethovenstraße und Lützelsachsener Straße - darunter die sogenannte "Insel" - seien nicht betroffen.