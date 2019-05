Weinheim. (pol/mün) Ein OEG-Bahnübergang in Weinheim war in den frühen Stunden dieses Freitags von einem Mast blockiert - offenbar ist es in der Nacht zu einem Unfall gekommen.

Ein Zeuge hatte gegen 3.45 Uhr die Polizei alarmiert, als er den Lichtmast auf den Bahnübergang in der Freiburger Straße entdeckt hatte. Weil die Schienen blockiert waren, konnten die Bahnen zeitweise nur eingleisig fahren.

Die Polizisten gehen laut ihrem Bericht mittlerweile davon aus, dass ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen den Lichtmast umgefahren haben soll. Und danach habe er das Weite gesucht, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Deswegen hofft die Polizei nun auf Zeugen zu dem Unfall, die sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/10030 melden können.