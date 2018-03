Weinheim. (RNZ) Schreckmomente an der RNV-Haltestelle Stahlbadstraße: Ein Kind war am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr mit dem Fuß in einer Schranke eingeklemmt worden und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei mussten ausrücken.

Das RNV-Kontrollzentrum sperrte die Strecke daraufhin sofort für den Bahnverkehr. Bei Ankunft der Feuerwehr war das Kind aber bereits befreit: Zufällig waren gerade Handwerker an der Haltestelle vorbeigekommen. Sie schafften es, mit ihrem Handwerkzeug die Schranke so zu bearbeiten, dass das Kind seinen Fuß wieder herausbrachte.

Das leichtverletzte Kind wurde vom Notarzt erstversorgt. Der Bahnverkehr war bis circa 13.15 Uhr eingestellt. Zur Kontrolle der Schranke wurde ein Serviceteam der RNV nachgefordert. Die Feuerwehr konnte den Einsatz gegen 13.20 Uhr beenden.