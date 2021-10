Weinheim. (web) Seit 2005 amtiert Torsten Fetzner als Erster Bürgermeister der Stadt Weinheim. Die zweite Amtszeit des 62-Jährigen endet am 30. November – und die dritte könnte im Anschluss beginnen. Doch ganz soweit ist es noch nicht: Zuerst muss der Gemeinderat Fetzner wiederwählen. Die Wahl findet am Mittwoch, 13. Oktober, im Gremium statt.

Fetzner bekommt Konkurrenz, zumindest ein bisschen. Laut Beschlussvorlage haben sich im Verlauf der Bewerbungsphase im Sommer drei weitere Interessenten gemeldet. Einer davon zog seine Bewerbung jedoch vorzeitig zurück. Somit blieben neben Amtsinhaber Fetzner Gunther Spiess und Mark Walkucz übrig. Walkucz ist bereits kommunalpolitisch in Erscheinung getreten: So trat er etwa bei der Bürgermeisterwahl in Langenargen im Bodenseekreis an, wo er im Herbst 2020 einen Stimmenanteil von 0,17 Prozent (sieben Stimmen) erreichte.

Fetzner und Spiess haben sich am 29. September im Personalausschuss vorgestellt, Walkucz war verhindert. Daher erhält er am kommenden Mittwoch erneut die Möglichkeit, sich mit dem Ausschuss bekannt zu machen: Der Personalausschuss wird in einer Sitzung tagen, die zeitlich vor der Zusammenkunft des Gemeinderats liegt. Der Ausschuss wird Walkucz gegebenenfalls als dritten Kandidaten vorschlagen.

Wenn dann der Gemeinderat tagt, haben Fetzner und möglicherweise auch Walkucz 20 Minuten Zeit, sich dem Gremium vorzustellen. Die Reihenfolge richtet sich am Alphabet aus. Vorgesehen ist, dass jeder Bewerber ein zehnminütiges Eingangsstatement abgibt. Die jeweils zweite "Halbzeit" ist zur Beantwortung von Fragen vorgesehen.

Wenn Fetzner am Mittwoch zur Wahl antritt, ist es ziemlich genau ein Jahr her, dass er seinen Hut erneut in den Ring geworfen hat: Im Oktober 2020 hatte der Kommunalpolitiker seine ursprüngliche Entscheidung revidiert, 2021 nicht mehr zu kandieren. Seinen Rückzug vom Rückzug begründete er damals damit, dass ihn Weggefährten aus Beruf und Politik gebeten hätten weiterzumachen.

Im Verlauf eines Urlaubs sei er zu der Entscheidung gelangt, nochmals zu kandidieren. Die Arbeit mache Freude, er genieße das gute und vertrauensvolle Verhältnis zu OB Manuel Just, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Mitgliedern des Gemeinderates, teilte er damals mit. Seine nächste Amtszeit würde im Falle einer Wiederwahl maximal acht Jahre betragen, sie ginge längstens bis 2029.

Bekanntlich entscheidet bei einem Ersten Bürgermeister der Gemeinderat. Direkt von den Bürgern gewählt werden nur "Ortsoberhäupter", also Bürgermeister und Oberbürgermeister. Nach Angaben der Stadt ist im ersten Wahlgang am Mittwoch die absolute, im zweiten die einfache Mehrheit erforderlich, um die Wahl zu gewinnen.

Info: Beginn der öffentlichen Sitzung ist am Mittwoch, 13. Oktober, 18.30 Uhr, in der Stadthalle.

Update: Montag, 11. Oktober 2021, 17.41 Uhr: Entgegen der ersten Version ist Gunther Spiess am Mittwoch nicht im Gemeinderat. Der Personalausschuss hatte am 29. September nur Torsten Fetzner zur Vorstellung und Wahl im Gemeinderat vorgeschlagen.