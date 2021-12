Von Günther Grosch

Weinheim. Die weniger gute Nachricht zuerst: Wie bereits in diesem Jahr im Januar und Februar wird es auch Anfang 2022 den siebenwöchigen Weinheimer Mittagstisch für bedürftige Menschen nicht in der gewohnten Form geben. Denn so viel ist schon jetzt klar: Sowohl das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen und Hygienevorschriften als auch die Sorge um ein Ansteckungsrisiko für Helfer und Gäste verurteilen ein derartiges Ansinnen zum Scheitern.

Doch es gibt Hoffnung auf eine Alternative: Sollte es die Pandemielage im Frühjahr erlauben, könnte es von Ende Februar bis Anfang April zusätzlich zu der Aktion im Winter einen "klassischen" Mittagstisch in Präsenz geben, wenngleich in etwas abgespeckter Form. So lautet die "Frohe Botschaft zum Weihnachtsfest", die Gertrud Oswald und Christine Gassmann als Organisatorinnen des Mittagstischs 2022 Anfang der Woche im Pressegespräch verkündeten. Von Mitte Januar bis Ende Februar gibt es den Mittagstisch auf jeden Fall in der Art und Weise, wie man sie auch Anfang dieses Jahres erlebte: Es werden Essensgutscheine ausgegeben.

Wegen Corona konnte 2021 in den Gemeindesälen von St. Laurentius, Herz Jesu, St. Marien, der Johannisgemeinde, der Gemeinde an der Peterskirche, der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt sowie der Freikirchlichen Gemeinde/Baptisten von den bis zu 180 ehrenamtlichen Helfern weder gekocht noch bei Kaffeefrühstück, Mittagessen und Nachtisch Geselligkeit gelebt werden. Stattdessen gab es von den in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) zusammengeschlossenen Gemeinden finanzierte Essensgutscheine. 820 dieser Coupons im Wert von jeweils zehn Euro wurden in den an der Aktion teilnehmenden drei Gastronomiebetrieben "Beim Alex", "Pizzeria Paparazzi", "Ristorante Pam" und der Metzgerei Hufnagel eingelöst, berichtet Christine Gassmann im Rückblick. Wie groß der Bedarf an einem Beisammensein dennoch ist, offenbarte eine Ersatzaktion der ACK im Sommer. Gut 50 Menschen hatten sich – unter Einhaltung der Coronaregeln – im Hof von St. Marien getroffen, um im Verlauf eines kostenlosen Grillnachmittags ins Gespräch zu kommen.

Restaurants und Metzgerei machen mit

Notgedrungen müsse man aber auch 2022 auf die Ausgabe der Essensbons zurückgreifen, gesteht Oswald einen "gewissen Bammel" vor der Situation ein, "obwohl alle Helfer gern wieder den Kochlöffel schwingen würden". Die Ansteckungsgefahr sei für beide Seiten einfach zu groß, macht auch Gassmann mit Blick auf die Fürsorgepflicht für die eigenen Helfer wie auf die Gesundheit der täglich bis zu 120 Gäste klar.

Das Restaurant "Beim Alex", die Pizzeria "Paparazzi" und die Zweiburgen-Metzgerei als Nachfolgerin der Metzgerei Hufnagel hätten bereits zugesagt, sich erneut an der Aktion zu beteiligen, freut sich Gassmann. Die Bons würden demnächst gedruckt und können vom 17. Januar an wieder beim Diakonischen Werk im Multring 26 sowie bei der Caritas in der Paulstraße 2 abgeholt werden. Oswald: "Jeder, der kommt, erhält jeweils einen Bogen mit vier Gutscheinen." Einen "Nachschlag" für die bis aus der Pfalz und Hessen kommenden Frauen und Männer könnte es unmittelbar im Anschluss daran und bis zum 2. April geben. Vorausgesetzt, die pandemische Lage macht dem Ganzen bis dahin keinen Strich durch die Rechnung.

Außer der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt – hier steht ein Umbau des Gebäude-Ensembles bevor – sowie in Herz Jesu, wo viele ältere Helfer den Kochlöffel schwingen, haben alle Kirchengemeinden die Bereitschaft signalisiert, für diese fünf Wochen zumindest einen reduzierten Mittagstisch mit nur einem Hauptgericht zuzubereiten. "Das Gericht gibt es notfalls auch zum Mitnehmen", so Oswald. Auf jeden Fall aber unterstützen die Gemeinden einander. Einen weiteren "Appetitanreger zum Kommen" stellte als einer der Teamleiter der ehemalige Chefarzt an der GRN-Klinik, Werner Schaupp, in Aussicht: Er will sich zum Start der Ergänzungsaktion am 28. Februar um ein mobiles Impfteam vor Ort bemühen.

Der 23. (Gutschein)-Mittagstisch startet am Sonntag, 16. Januar 2022, mit einem Gottesdienst in St. Marien. Wegen der Kontaktbeschränkungen in der Kirche ist eine Anmeldung im Pfarrbüro obligat. Oswald und Gassmann treibt indes noch eine Sorge um: Wegen Corona blieben in den vergangenen Monaten die gewohnten Kleinbeträge von Spendern weitgehend aus. Man sei für jede fünf oder zehn Euro dankbar, betont das Team. Da man mit mindestens vier Gastronomiebetrieben kooperiert, sei man auf diese Spenden angewiesen.

Info: Ein Spendenkonto ist bei der Evangelischen Bank eG eingerichtet. Sofern eine Adresse angegeben ist, wird auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt.

Stichwort "Weinheimer Mittagstisch"

IBAN DE93 5206 0410 0005 0206 03

BIC GENODEF1EK1