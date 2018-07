Weinheim-Hohensachsen. (web) Zum Glück konnten sich die Bewohner noch rechtzeitig retten: Ein Reihenhaus im Salzlachweg im oberen Hohensachsen ist am Donnerstagabend zum Raub der Flammen geworden. Feuerwehrleute aus Weinheim sowie Lützel- und Hohensachsen waren um 22.30 Uhr zum Einsatzort geeilt.

Die Feuerwehr war mit 32 Kräften und der Drehleiter im Einsatz. Die gute Nachricht: Niemand wurde verletzt. Foto: Kreutzer

Auslöser soll ein defekter Fernseher gewesen sein - so schreibt es jedenfalls die Pressestelle des Polizeipräsidiums in Mannheim. Vor Ort gab es allerdings die Information, dass das Feuer lediglich im Bereich des Fernsehers ausgebrochen ist. Somit ist nicht ganz sicher, ob wirklich das Gerät selbst ursächlich für den Brand war.

Anwohner hatten das Feuer bemerkt, sich in Sicherheit gebracht und die Feuerwehr alarmiert. Bei Ankunft des ersten Löschfahrzeugs stand das betroffene Zimmer bereits in Vollbrand. Flammen schlugen aus den Fenstern und züngelten in das Dachgebälk. Der dichte Brandrauch breitete sich rasant aus. Ebenso wie das Feuer, das auf weitere Räume übergriff. Unter Atemschutz ging ein Trupp mit einem Rohr ins Gebäude, um den Brand zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Ein weiterer Trupp unter Atemschutz baute eine Riegelstellung auf, um von außen die Flammen einzudämmen und das Übergreifen auf den Dachstuhl zu verhindern. Parallel zu diesen Maßnahmen wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Die Einsatzkräfte entfernten unter Atemschutz die Dachziegel, um die Glutnester im Gebälk zu löschen.

Mitarbeiter eines Rettungsdiensts betreuten die Bewohner. Verletzt wurde niemand. Nach einer halben Stunde hatte die Feuerwehr mit ihren 32 Einsatzkräften den Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten und Brandnachschau dauerten bis nach Mitternacht an. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.