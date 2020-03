Weinheim. (RNZ) Vermutlich wegen heftiger Regenfälle ist es auf der Landstraße zwischen Großsachsen und Oberflockenbach am Dienstag zu einer Hangrutschung gekommen. Auf der Gemarkungsgrenze zwischen Hirschberg und Weinheim, am Ortseingang des Weinheimer Ortsteils Heiligkreuz, hätten sich am Vormittag Erd- und Steinbrocken gelöst und seien auf die Straße gefallen, so Weinheims Stadtsprecher Roland Kern in einer Mitteilung. Die Situation war also nicht ganz ungefährlich.

Laut Kern ist eigentlich das Staatliche Straßenbauamt im Rhein-Neckar-Kreis für die Landstraße zuständig, nur nicht innerhalb der Ortschaft. "Und die Rutschung passierte auf Weinheimer Gemarkung." Dennoch seien Mitarbeiter des Straßenbauamts nach den ersten Alarmierungen sofort angerückt, um gefährliche Hindernisse zu entfernen, bis kurz danach der Weinheimer Baubetriebshof übernehmen konnte.

Auch der Leiter des Weinheimer Tiefbauamts, Udo Wolf, machte sich rasch ein Bild von der Lage und ordnete umgehend Verkehrssicherungsmaßnahmen an – obwohl mittlerweile klar gewesen sei, dass die Rutschung von einem Grundstück ausging, das sich auf der Gemarkung der Nachbargemeinde Hirschberg befindet.

Bis zum Berufsverkehr am Nachmittag war somit die Straße sauber, mit Betonsperren vor weiteren Rutschungen gesichert und mit einer Ampel halbseitig geregelt. Der Verkehr konnte fließen. "Die Sicherheit stand erst einmal im Vordergrund", erklärte Udo Wolf, "ich denke, wir werden mit der Nachbargemeinde eine Lösung finden". Aus Sicht der Verwaltung ist der Vorfall am Hang ein Beleg dafür, dass Behörden zur Sicherheit der Bürger schnell und unbürokratisch zusammenarbeiten können.