Weinheim. (RNZ) Wer aus wichtigen Gründen auf die Betreuung seiner Kinder angewiesen ist und diese nicht selbst leisten oder organisieren kann, darf für Kinder der Klassenstufen 1 bis 7 ab Montag, 12. April, wieder die Notbetreuung beanspruchen. Damit kommt die Stadt Weinheim dem Beschluss der Landesregierung nach, die Schulen nach den Osterferien zunächst geschlossen zu halten, andererseits aber eine Betreuung zu gewährleisten, wenn es erforderlich ist. Diese Gratwanderung ist in Weinheim, wo Fachamt und Schulleitungen eng zusammenarbeiten, schon während der vorherigen Lockdown-Phasen gelungen.

OB Just: Nur im Notfall nutzen

OB Manuel Just appelliert, wegen der angespannten Infektionslage dieses Angebot wirklich nur in Anspruch zu nehmen, wenn die Erziehungsberechtigten an ihrem Arbeitsplatz nicht abkömmlich sind. "Bitte verzichten Sie auf die Notbetreuung, wo immer das für Sie möglich ist", heißt es auch im gemeinsamen Elternbrief der Schulleitungen und des Amts für Bildung und Sport.

Die Notbetreuung leisten während der regulären Unterrichtszeiten die jeweiligen Lehrer. Nur Kinder, deren Eltern (oder Alleinerziehende) am Arbeitsplatz präsent sein müssen – was auch fürs Homeoffice gilt – , dürfen die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Die Schulen versenden gerade Anmeldeformulare (oder Download: www.weinheim.de/corona). Berechtigte sollen dies der Schulleitung bis spätestens Freitag, 9. April, 10 Uhr, mitteilen (bei Rückfragen: Telefon 06201/82 46 9 oder E-Mail an: grundschulbetreuung@weinheim.de).