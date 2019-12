Weinheim. (web) Die Entscheidung ist gefallen. Der Gemeinderat hat am Mittwoch mit großer Mehrheit für ein Hotelkonzept gestimmt, das einen 105 Zimmer fassenden Bau an der Mannheimer Straße vorsieht. Fast im gleichen Atemzug stimmte das Gremium dem Einstieg in ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren zu.

Zuvor hatten sich GAL, Freie Wähler, CDU und Linke klar für ein neues Hotelangebot ausgesprochen. In der SPD gab es verschiedene Positionen, auch die FDP tat sich schwer mit der Zustimmung.

Viele der eingesessenen Hoteliers waren unter den rund 40 Zuhörern. Ihnen wurde ein verbessertes Tourismuskonzept versprochen. Der Nordosten des Amtshausplatzes wird dagegen nicht so schnell bebaut. OB Manuel Just zog alle Beschlussanträge zum Thema zurück, weil er keinen gemeinsamen Nenner mit den Fraktionen sah. Er überwies die Thematik in die Zukunftswerkstatt.