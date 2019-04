Weinheims neue Jugendgemeinderäte treten in große Fußstapfen: Das Vorgängergremium hat einiges angestoßen in der Zweiburgenstadt, die früheren Wortführer hatten sich öfter politisch geäußert und betätigt. Nun soll es mit zum Teil neuen Gesichtern weitergehen. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Aller Anfang ist bekanntlich schwer. Und so war am Dienstagabend zunächst auch die Anspannung und Nervosität unter den 17 im März neu gewählten Jugendgemeinderäten (JGR) groß. Doch das Lampenfieber zu Beginn der konstituierenden Sitzung des Jugendgremiums währte nicht für lange Zeit. Als es um die Frage ging, wer sich um die jeweils zu besetzenden Ämter bewerben möchte, reckten sich die Finger schneller in die Höhe als gedacht. Was Weinheims Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner, OB-Referentin Gabriele Lohrbächer-Gérard, etliche anwesende Stadträte sowie Vertreter des Stadtjugendrings positiv überraschte.

Mit der Folge, dass sich zur Wahl des oder der Vorsitzenden und seiner Stellvertreter gleich mehrere Kandidaten bereit erklärten. Miriam Ott (17), Schülersprecherin am Werner-Heisenberg-Gymnasium und bereits JGR-erfahren, setzte sich in geheimer Abstimmung gegen den gleichaltrigen Elias Furlan Cano (Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium) und Umut Mete Demirci (18) aus der Helen-Keller-Schule durch.

2013 sei erstmals ein Weinheimer Jugendgemeinderat gewählt worden, so Fetzner in seinem Rückblick. Seitdem habe sich vieles verändert. Insbesondere als den Jugendgemeinderäten Rederecht in den gemeinderätlichen Ausschüssen eingeräumt wurde. Dies sei zum einen deshalb wichtig, weil alle Entscheidungen des Gemeinderats auch die Jugend betreffen und zum anderen "frische Ideen und Inputs" von jungen Menschen kommen sollten.

So habe er, Fetzner, bis zur Anregung des damaligen JGR, einen Calisthenics-Park zu errichten, gar nicht gewusst, was überhaupt ein Calisthenics-Park ist. Kurze Erklärung: Calisthenics ist eine Form von Training, bei dem Sportler unter anderem mit Hilfe spezieller Stangen oder Leitern Eigengewichtsübungen absolvieren. Bei den "Parks" handelt es sich meist um eine oder mehrere punktuelle Ansammlung(en) derartiger Geräte.

Nicht weniger inhaltliches Gewicht komme dem JGR in der Kommunikation mit dem städtischen "Kommunalparlament" zu. Was auch die "Profis" inzwischen gelernt hätten und akzeptierten. "Werdet laut und fordert etwas ein, wenn wir Großen zu langsam reagieren", machte Fetzner dem Politiknachwuchs "Mut, sich aktiv einzumischen, auch wenn es für uns Ältere unbequem ist". Kommunalpolitik sei etwas Tolles, weil man seine Stadt mitgestalten kann. Mit "Alt-Jugendgemeinderätin" Lena Meyer, die allen drei vorangegangenen Jugendgemeinderäten angehört hatte, Sonja Jäger, Iván Furlan Cano, Thomas Bürmann und Stefano Bauer verabschiedete Fetzner ein Quintett, das aus Altersgründen nicht mehr kandidieren durfte.

Vier Jahre war Stefano Bauer als Jugendgemeinderat dabei, zuletzt als dessen Vorsitzender. Leider habe er nicht noch einmal kandidieren dürfen, bedauerte er. Vielleicht aber gebe es schon bald ein Wiedersehen, so Bauer, der sich am 26. Mai auf der Liste der GAL um ein Gemeinderatsmandat bewirbt. Als größte Erfolge seiner Jugendgemeinderatszeit wertete Bauer die Eröffnung besagten Calisthenics-Parks, die Einweihung eines eigenen Jugendraums im Café Central, die "Doch Europa!"-Podiumsdiskussion mit renommierten Bundestagskandidaten sowie die "Bunten Schülerspaziergänge" für "Freiheit, Toleranz und gegenseitigen Respekt". Seinen Nachfolgern gab Bauer mit auf den Weg: "Nie aufhören, alles zu hinterfragen. Laut, neugierig und vor allem immer ihr selbst bleiben."

Ehe es, gesponsert von der Stadt, "Pizza für alle" gab, gehörte der neuen Vorsitzenden Miriam Ott das letzte Wort. Sie möchte die bisherigen Ziele des JGR weiter verwirklichen und die Chance nutzen, die Stimme der Jugendlichen in Weinheim lautstark zu vertreten. Darüber hinaus möchte sie ein Konzert, kombiniert mit der Aktion "Weinheim bleibt bunt", organisieren, hatte die 17-Jährige bereits vor der Wahl ihre Vorhaben formuliert.