Aktuell müssen sich Radfahrer am Postknoten wegen der RNV-Großbaustelle die Fahrbahn mit Autos teilen. Bei einer Protestfahrt äußerten Radler ihren Unmut dagegen. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Diszipliniert und ohne die schon angespannte Situation rund um den Postknoten weiter zu verschärfen, bewegte sich am späten Freitagnachmittag ein fast 90 Radler zählender Pulk durch die Innenstadt. Den Hintergrund für die Protestfahrt bildet die nach Meinung der Organisatoren und Beteiligten zum einen die durch die Baumaßnahme unzureichende Sicherheit für Radfahrer.

Hinzu kommt die vor einigen Tagen erfolgte Sperrung des Fußgänger- und Radler-Schleichwegs von "Denn’s Biomarkt" unter der OEG-Brücke hindurch zum Hauptbahnhof.

Seitdem auch dieses Schlupfloch durch Gitterzäune versperrt ist, weil die die Baufirmen auf dem Areal ihr Material, Maschinen und Container für die Großbaustelle deponiert haben, müssen Radfahrer und Fußgänger gefährliche Straßenquerungen überwinden und sich die Straße teilweise mit den Autos teilen.

Sichtlich verärgert über die Absperrung war auch Bürgermeister Torsten Fetzner bei seinem Statement der Stadt an die Radler. Dies nicht nur, weil er selbst ein begeisterter Radfahrer ist und täglich mit seinem Drahtesel zum Rathaus fährt: "Sondern auch deshalb, weil mit der RNV im Vorfeld der Baumaßnahme eine klare Absprache getroffen wurde, dass dieser ,Notweg’ und der durchgängige Fahrradverkehr zwischen der Postkreuzung und dem OEG-Bahnhof über die gesamte Bauzeit hinweg gewährleistet sein muss".

Er habe die RNV als Bauherr deshalb eindringlich dazu aufgefordert, die Wiederherstellung der Fahrraddurchfahrt unverzüglich in Auftrag zu geben, so Fetzner. Eine technisch umsetzbare Variante liege der RNV vor: "Entsprechende Gespräche laufen." Allerdings stelle die RNV noch "Bedingungen, die ausgehandelt werden müssen". Weil die Stadt selbst nicht Bauherrin ist, bestehe er ausdrücklich auf Einhaltung der Vereinbarung, so Fetzner.

GAL-Stadträtin Elisabeth Kramer, Thomas Ott (CDU) und Stefan Körnig, dem Sprecher der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) als Mitorganisatoren der Rad-Demo, geht es aber um mehr als die aktuellen Gefahrenherde rund um die Großbaustelle.

"Wir wollen auf die allgemeine Situation für Radfahrer aufmerksam machen und für generelle Verbesserungen für Zweiradfahrer im öffentlichen Straßenverkehr eintreten", betonten sie während kurzer Zwischenkundgebungen zu Beginn, bei Stopps am Dürreplatz und am Hauptbahnhof sowie zum Abschluss der Veranstaltung.

"Bessere Radwege und die Ausweisung von noch mehr Radlerspuren stellen auch einen wichtigen Beitrag für die Umwelt dar", so Kramer. Fahrräder seien schadstofffrei und benötigten keine großen und asphaltierten Parkplätze. Ott wies darauf hin, dass man es mit Blick auf die Belange der Radfahrer und Fußgänger bei künftigen Straßenbaumaßnahmen "besser machen" müsse. Dies gelte besonders bei der Sanierung der in unmittelbarer Nachbarschaft zur Bundesbahnstrecke gelegenen "Zwillingsbrücke".